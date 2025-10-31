Бал святых прошёл в католической общине Сургута (+ ФОТО)

Об интересной ежегодной традиции в католической общине северного города Сургута накануне Торжества Всех Святых, которое Вселенская Церковь литургически широко отмечает 1 ноября, нам рассказала сестра Иоанна Андрущишина из Конгрегации Сестёр от Ангелов:

— Торжество Всех святых — это праздник всех христиан. К этому дню на протяжении многих лет в нашем сургутском приходе, носящем имя св. Иосифа Труженика, мы вместе с детьми устраиваем Бал святых.

Данному событию всегда сопутствует множество радости, эмоций и ярких впечатлений. Во время праздничной встречи мы не только весело проводим время, но и больше узнаём о наших святых покровителях, стараясь затем подражать им в своей повседневной жизни.