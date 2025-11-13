Государственный секретарь Ватикана открыл в Риме реабилитационный центр им. Иоанна Павла I

Кардинал Пьетро Паролин открыл новый реабилитационный центр Иоанна Павла I в районе Романино на окраине Рима. Амбулаторная клиника будет оказывать помощь детям и взрослым с когнитивными и поведенческими расстройствами, сообщает Vatican News.

Выступая 11 ноября 2025 года на открытии центра, государственный секретарь Св. Престола отметил, что фигура Папы Римского Иоанна Павла I должна служить вдохновением и примером для подражания для всех. «Недостаточно просто поместить его имя на табличке, мы должны вдохновляться его делами, особенно его великим милосердием». Иоанн Павел I учил, что «любить Бога — значит любить ближнего. Эти две любви — неразлучные близнецы», — напомнил иерарх. Вместе с постулаткой Стефанией Фаласко он передал центру реликвию блаженного Иоанна Павла I — ночную рубашку, которая будет храниться в специальном футляре.

Новый реабилитационный центр будет предлагать специализированные медицинские услуги детям и взрослым с физическими, сенсорными и психическими нарушениями. Здесь будет использоваться комплексный подход: индивидуальные сеансы психотерапии, когнитивная и двигательная реабилитация, консультации специалистов и поддержка родителей. Первые консультации бесплатны. Внимание к пациенту и его семье будет сочетаться с сотрудничеством с социальными службами и школами.

Центр занимает площадь 256 квадратных метров, располагает 9 кабинетами и спортзалом для амбулаторного и реабилитационного лечения пациентов с аутизмом, специфическими нарушениями обучения, когнитивными и поведенческими расстройствами, сложными сенсорно-моторными нарушениями, а также нейродегенеративными заболеваниями. В центре работает команда неврологов, психологов, детских нейропсихиатров, логопедов и нейропсихологов.

По статистике римского кооператива «Medihospes», за последние пять лет число пациентов с аутизмом и нарушениями поведения и обучения увеличилось на 20%, при этом у одного из 77 детей диагностировано расстройство аутистического спектра, поэтому ожидается, что новый центр будет пользоваться большим спросом.