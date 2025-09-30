Генсек ООН Даг Хаммершёльд – христианин-миротворец

17 сентября в Культурном центре «Фавор» (Москва) состоялся вечер памяти Дага Хаммаршёльда, одного из видных христианских дипломатов XX века, второго по счету генерального секретаря ООН. В 2025 году исполняется 120 лет со дня рождения Хаммаршёльда, а само мероприятие проходило в день 64-й годовщины его гибели в авиакатастрофе.

Политик, миротворец, погибший при исполнении долга, христианин, оставивший миру уникальный духовный дневник – так устроители охарактеризовали Дага Хаммершёльда, вспоминая его жизненный путь, миротворческую деятельность и духовные поиски. Встречу вел Константин Мацан – журналист, кандидат философских наук, ведущий радио «Вера».

Евгения Корунова, замзавкафедрой Новой и новейшей истории Исторического факультета МГУ, представила биографию Дага Хаммаршёльда. Он родился 29 июня 1905 года в Швеции в аристократической семье, отец его позже стал премьер-министром Швеции. Невероятная трудоспособность, перфекционизм в сочетании с идеализмом – все это Даг, младший сын в семье, унаследовал от отца.

Даг учился в Уппсальском, а затем – в Стокгольмском университете, получил степень доктора политэкономии, говорил на нескольких европейских языках, писал стихи, переводил на шведский классические произведения мировой литературы. Увлекался альпинизмом и фотографией, возглавил Шведскую туристическую организацию. Очень рано сделал блестящую карьеру: в 25 лет стал самым молодым высокопоставленным чиновником в финансовом ведомстве, работал в Национальном банке, преподавал в Стокгольмском университете. После 1946 года занимал различные должности в МИДе Швеции, с конца 1940-х был членом делегации страны при ООН. Все это время он принципиально был беспартийным, называл себя «политическим бездомным».

В 1953 году Хаммершёльд избран генеральным секретарем ООН – как отметила Корунова, в контексте нарастания конфронтации в мире нужна была «нейтральная фигура с качествами миротворца, органически присущими Дагу». Ему приписывают фразу, определяющую задачи организации в это время: «ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, но чтобы спасти его от ада».

(фото: Юлия Зайцева / blagovest-info.ru)



О деятельности Дага Хаммаршёльда на этом высоком посту рассказал Александр Бобров, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Он назвал должность генсека ООН фактически «расстрельной», так как на этом посту очень сложно сохранить нейтралитет, подвергаясь постоянной критике с разных сторон. Но именно благодаря Хаммершёльду ООН стала работать как самостоятельный международный институт, который не идет на поводу у отдельных государств и, в частности, у США, где находится штаб-квартира этой организации. Известны несколько важных деяний Хаммершёльда в этот период: в результате переговоров с КНР ему удалось добиться освобождения из китайского плена 15 американских летчиков; в 1956 году он сыграл ведущую роль в разрешении Суэцкого кризиса; в 1959–1960-х активно занимался проблемами Африки и 17 сентября 1961 года погиб в авиакатастрофе, направляясь на переговоры о мире во время гражданской войны в Конго. Бобров называет Хаммершёльда «уникальным дипломатом и уникальным человеком» – в первую очередь потому, что он впервые разработал и применил механизм миротворческих операций ООН, в результате чего не только появилась возможность урегулирования конфликтов, но и возникли новые государства (например, Восточный Тимор). В 1961 году Дагу Хаммершёльду посмертно присуждена Нобелевская премия мира.

Даг Хаммаршёльд у здания ООН (1953 год)



После его гибели была найдена рукопись дневниковых заметок, которую опубликовали под названием «Вехи». Об этих текстах, раскрывающих духовные поиски автора, рассказал священник Антоний Борисов, кандидат богословия, доцент МДА и ОЦАД. В юности Даг благодаря матери-лютеранке познакомился с пастором Юнатаном Сёдерблумом (1866–1931), одним из основателей экуменического движения, организатором Всеобщей христианской конференции, из которой уже после его смерти вырос Всемирный совет Церквей. За свою миротворческую деятельность во время Первой мировой войны пастор был удостоен Нобелевской премии мира. Очевидно его влияние на молодого Хаммершёльда.

Известно, что на его мировоззрение оказали также влияние работы средневекового христианского мистика Майстера Экхарта, и цитату из Экхарта Даг выбрал в качестве эпиграфа к своим запискам. По словам о. Антония, эти тексты свидетельствуют «о глубине духовных поисков, неоднозначных с православной точки зрения, но очень интересных». Он кратко охарактеризовал первую часть «Вех» (1925–1930), где молодой Даг возвышенно пишет о красоте, о «неведомой цели», о «величии жизни». После 11-летней паузы появляются записи периода Второй мировой войны, в которых уже не найти «романтического преклонения перед красотой», но появляется «ощущение драмы». «Бесы приходят без приглашения, когда в доме пусто. Для других гостей вы должны сначала открыть дверь», – зачитал о. Антоний несколько важных фрагментов в своем переводе. «Прямой путь – жить для других, чтобы спасти свою душу. Широкий – жить для других, чтобы сохранить свою самооценку», – записывает Даг. Видимо, в это время он переосмысливает основные положения протестантизма, «прагматичное» отношение к благодати и пишет, обращаясь к единоверцам: «Вы сами себе бог – и удивляетесь, когда обнаруживаете, что волчья стая охотится на вас по пустынным ледяным полям зимы». И еще: «На книжной полке жизни Бог – это полезный справочник, который всегда под рукой, но к которому редко обращаются за советом».

Рабочий кабинет Дага Хаммаршёльда в ООН



О. Антоний отмечает в записках 1950-х гг. признаки разочарования, но в то же время очевидно, что Хаммершёльд ищет и находит опору в вере. Например, он пишет: «Мы действуем с верой – и происходят чудеса. В результате мы испытываем искушение сделать чудеса основой для нашей веры. Цена такой слабости в том, что мы теряем уверенность в вере. Вера есть, вера творит, вера несет. Она не является производным, не создана и не переносится ничем, кроме своей собственной реальности». В нем крепнет «ощущение соработничества Богу», он осмысливает ценность любого труда для Царства Божиего. Не идеализируя взгляды Хаммершёльда, священник отмечает в его записках и следы некоторого синкретизма, но подчеркивает, что к концу жизни очевидно его «отчетливое стремление вернуться к библейским основаниям веры». Последние тексты – это покаянное и молитвенное обращение к Богу. «Всемогущий. Прости мои сомнения, мой гнев, мою гордыню. Милосердием Твоим укрепи меня, строгостью Твоей возвысь», – это последняя запись 1961 года, сделанная накануне гибели. «Можно надеяться, что покаяние его было принято, и сам он нашел упокоение у Бога», – заключил о. Антоний.

После выступлений состоялось оживленное обсуждение, которое подытожила Евгения Корунова: «Фигура верующего политика, да ещё и пытающегося быть честным с самим собой, – большая редкость».



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»