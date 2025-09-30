Фундаментальное исследование «Халкидонский собор и Сирийская ортодоксальная церковь: усилия по примирению в 451–631 гг.» издано в Германии

Крупнейшее зарубежное академическое издательство Harrassowitz Verlag (Германия) выпустило фундаментальное исследование «Халкидонский собор и Сирийская ортодоксальная церковь: усилия по примирению в 451–631 гг.» (Varghese Baby. The Council of Chalcedon and the Syriac Orthodox Church: Efforts of Reconciliation 451–631. Wiesbaden, 2025; Göttinger Orientforschungen, Syriaca 71; 232 стр.; на англ. яз.; ISBN: 978-3-447-12330-3).

Его автором является Бэби Варгез — профессор теологии духовной семинарии Святого Фомы в Нагпуре (штат Махараштра, Индия), священник Маланкарской ортодоксальной сирийской церкви, историк Церкви и исследователь сирийского литургического богословия (степень доктора философии (Ph.D.) в области литургических исследований получена в Университете Сорбонны в 1985 году). Работа опубликована в старейшей исследовательской книжной серии по христианскому Востоку «Göttinger Orientforschungen» (Гёттингенские восточные исследования; издается с 1971 года), в разделе, посвященном изучению сирийской традиции.

Работа посвящена попыткам преодоления раскола в восточном христианстве в первые десятилетия после IV Вселенского собора (451 г.). Восточные христиане, отвергшие Халкидонский собор, были доминирующими группами в Западной Азии и Египте. Со временем к антихалкидонской группе присоединились эфиопы, армяне и индийцы, которые с VI века как сторонники антихалкидонского движения стали именоваться «монофизитами». Исследование анализирует последствия влияния на процесс диалога между сторонами этого конфликта политики византийских императоров в период с 451 по 631 год.

Работа содержит глубокий анализ противоречий этого периода и предваряется предисловием почетного доцента по сирийским исследованиям Оксфордского университета профессора Себастьяна Брока.

В главе I обсуждаются основные принципы антиохийской христологии и религиозные события от I Эфесского собора до смерти императора Феодосия II (408–450).

Глава II представляет собой отчет о событиях самого Халкидонского собора и анализ предпосылок его богословских решений.

Глава III посвящена реакциям на решения Собора в первые десятилетия, обзору дальнейших событий до издания императором Зиноном (474–491) в 482 году «Энотикона», а также анализу Акакианской схизмы и религиозных потрясений при императоре Анастасии I (491–518).

В главе IV рассматривается прохалкидонская политика императоров Юстина I (518–527) и Юстиниана I Великого (527–565), приведшая к возрождению антихалкидонского движения на Востоке, а также приводится обзор первых неудачных попыток примирения между христологическими школами.

Глава V посвящена переговорам и усилиям по преодолению раскола императоров Юстина II (565–578), Тиберия II (578–582) и Маврикия (582–602), а также осмыслению значения последней византийско-сасанидской войны (602–628).

В главе VI основное внимание уделяется противоречивой религиозной политике императора Ираклия (610–641). Глава VII содержит краткую историю христиан-нехалкидонитов в Сасанидской империи от первых общин до появления ислама.

Издание дополнено шестью полезными приложениями: первое посвящено обзору византийской оккупации Северной Сирии в 969–1085 гг., во втором представлен сравнительный анализ всех антихалкидонских групп на Востоке, а в третьем и шестом приведены хронологические таблицы миафизитских и халкидонских патриархов Востока, восточно-римских императоров и сасанидских царей исследуемого периода.

Книга содержит обширную библиографию источников и вторичной литературы.



Источники: Богослов.Ru / Harrassowitz Verlag