Francesco Live Meeting-2026: диалог, надежда и стремление к мирному будущему

Около 700 молодых людей с 17 по 19 апреля во Флоренции приняли участие во встрече «Francesco Live», организованной Францисканской семьей Тосканы.

В этом году мероприятие, приуроченное к празднованиям VIII столетия со дня смерти св. Франциска Ассизского, прошло под девизом «Мир — за человеческие пределы».

Для молодежи это были три дня интенсивного диалога и размышлений, в том числе на основе опыта святого Франциска — о человеческих пределах, которые не должны сдерживать путь поиска мира.

Вместе с молодыми людьми размышляли братья-монахи (в диалоге с ними участвовали кустод Святой Земли о. Франческо Иельпо, OFM и проповедник Папского дома о. Роберто Пазолини, OFMcap), сёстры-монахини, а также представители мира искусства и культуры, политические и общественные деятели.



Источник: «Францисканское призвание»