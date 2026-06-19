Эпицентры голода в мире

Судан, Южный Судан, Йемен и Палестина остаются крупнейшими очагами продовольственного кризиса в мире, который в ближайшие месяцы может усугубиться из-за вооруженных конфликтов, сокращения международной помощи и климатических катастроф.

В совместном докладе ФАО и Всемирной продовольственной программы, опубликованном в рамках Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами (GNAFC), 13 стран и территорий отнесены к очагам продовольственного кризиса. Помимо четырех основных очагов, к наиболее тревожным зонам отнесены северо-восток Нигерии и Сомали.

Главным фактором роста голода остаются вооруженные конфликты: войны, насилие или политическая нестабильность затрагивают 12 из 13 выявленных очагов. Ситуацию ухудшают экономические потрясения и погодные аномалии, связанные с явлением Эль-Ниньо. С 2022 по 2025 год финансирование продовольственной помощи, экстренной поддержки сельского хозяйства и программ питания сократилось более чем на 50 процентов.

Судан остается одной из самых сложных с гуманитарной точки зрения зон мира: к маю 2026 года почти 20 миллионов человек, то есть 41 процент населения страны, находились в условиях продовольственного кризиса, а в ряде районов сохраняется риск голода. В Южном Судане с апреля по июль 2026 года с нехваткой продовольствия могут столкнуться около 8 миллионов человек, что превышает половину населения страны.

Йемен продолжает переживать одну из самых тяжелых чрезвычайных ситуаций в мире на фоне многолетнего конфликта и экономической нестабильности. В секторе Газа после прекращения огня в октябре 2025 года ситуация улучшилась, однако значительная часть населения по-прежнему нуждается в срочной гуманитарной помощи.

В нигерийском штате Борно до 15 тысяч человек могут оказаться в условиях продовольственной катастрофы, тогда как число внутренне перемещенных лиц достигает более 2 миллионов. В Сомали около 6 миллионов человек испытывают острый дефицит продовольствия на фоне засухи, низких урожаев и конфликтов.

К странам с крайне высоким уровнем риска также отнесены Афганистан, Демократическая Республика Конго и Гаити. ФАО и ВПП призвали международное сообщество принять меры до того, как продовольственные кризисы станут необратимыми.



Источник: русская служба Vatican News