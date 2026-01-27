Единственная англиканская церковь в Москве заявила о приостановлении богослужений
Единственная в Москве англиканская церковь святого апостола Андрея Первозванного в Вознесенском переулке заявила о временном прекращении богослужений в связи с отсутствием лиц, имеющих право проводить службы в соответствии с законодательством РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале религиозной организации.
«Администрация церкви Св. Андрея уведомляет, что службы в ближайшие несколько недель проводиться не будут в связи с отсутствием лиц, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право проводить службы в церкви. Проведение в здании церкви служб частными лицами, представляющими иностранные религиозные организации, в том числе Епархию Европы Церкви Англии, либо лицами, действующими по инструкциям иностранных религиозных организаций, не согласовано с религиозной организацией «Англиканская церковь в Москве» и поэтому является нарушением требований законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о возобновлении богослужений позднее будет сообщено на сайте религиозной организации.
«Мы с нетерпением ждем возможности вновь приветствовать вас», — заключается в сообщении.
Англиканская община в Москве ведет свою историю с 1553 года, когда царь Иван IV позволил британским купцам проводить богослужения. Церковь в Вознесенском переулке возвели в 1884 году по проекту английского архитектора Ричарда Фримена в стиле викторианской готики.
