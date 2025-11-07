Джованна Парравичини: Как строить мир из «новых камней»

О христианском фестивале «Место встречи», который традиционно проходит в Москве, продолжая и развивая тему Митинга дружбы народов в Римини, рассказала научный сотрудник Культурного центра «Покровские ворота» Джованна Парравичини.

– Уже не первый год Культурный центр «Покровские ворота» организует в Москве фестиваль «Место встречи». Он задуман как своего рода послесловие, продолжение большого международного христианского форума – Митинга дружбы народов в Римини, для которого каждый год выбирается новая тема. В этом году вся программа в Римини строилась вокруг цитаты из поэмы Элиота «Камень»: «На пустырях мы строить будем из новых кирпичей». Как обсуждалась эта тема, в чем ее актуальность?

– В этой фразе, написанной почти сто лет назад, можно почувствовать парадоксальность нашего времени. С одной стороны, наш мир сегодня – это все возможности цивилизации, огромные города, лавина разной информации, социальные сети и масса возможностей для общения. Но проблема одиночества, безразличия, жестокости и бессмысленности, то есть своего рода «пустыни» человеческой души, не исчезла, а только обостряется. Ее не смогут решить любые технологические достижения, даже искусственный интеллект. Нужны «новые кирпичи» – обновлённые люди, «живые камни», как говорил апостол Петр, из которых должна создаваться новая жизнь. Разве возможно это без упования на Бога? В своем послании участникам Митинга в Римини Папа Лев XIV написал: «Бог Библии — наблюдающий, слушающий, знающий о страданиях Своих детей и снисходящий, чтобы освободить их, – преображает пустыню в место любви и решений, позволяет ей цвести как саду надежды». Поэтому именно христиане могут предоставить этому пустынному миру новый материал для созидания. Эта тема красной нитью проходила через все мероприятия Митинга – а их сотни, самых разнообразных.

– Первая же встреча, которой открывается московский фестиваль 7 ноября, организована на основе выставки в Римини «Призванные дважды». Что это за встреча и что означает ее название?

– Да, вечером 7 ноября мы проведем встречу, посвященную алжирским мученикам ХХ века. Многие знают, что в период с 1992 по 2001 год в Алжире от рук исламистов-террористов погибло около 150 тысяч человек. Среди них Пьер Клаври, епископ Орано, и 18 католических монахов и монахинь разных национальностей, представлявших небольшую алжирскую церковь, которая поддерживала диалог и дружбу с мусульманским населением и оставалась рядом с людьми даже среди насилия. Наверное, многие смотрели фильм «О людях и богах» – это как раз о семи монахах-мучениках, «призванных дважды»: сначала – к встрече со Христом, а затем – к встрече с мусульманами, с которыми эти монахи разделяли жизнь со всеми ее тяготами и опасностями. В период этого так называемого «черного десятилетия» в Алжире в результате теракта погибли епископ Пьер Клаври и его друг и водитель Мохамед Бушики, мусульманин. Мы хотим поговорить на встрече об алжирских мучениках, привести свидетельства их современников, ведь все это было совсем недавно… Мы пригласили на эту встречу представителей посольства Алжира и наших друзей – российских мусульман, которые первыми перевели на русский язык энциклику Папы Римского Франциска «Fratelli tutti» («Все братья»).

– Это яркий пример межрелигиозного диалога. Но я знаю, что большое внимание и в Римини, и на фестивале в Москве всегда уделяется поискам взаимопонимания и диалогу христиан разных конфессий.

– Поэтому мы и готовим выставку, посвященную святым Бенедикту Нурсийскому и Сергию Радонежскому. Возможно, на первый взгляд некоторым покажется неожиданным такое «соседство» святых монахов, которых разделяет почти 800 лет. Но название этой выставки – «Любящие Бога, созидающие мир» – делает очевидным то, что их объединяет: оба они ушли в свое время из мира, раздираемого военными конфликтами, в «пустыни», чтобы оттуда начать созидание нового мира из «новых кирпичей». Важно, что для них это были не «проекты», они – каждый по-своему – следовали за Христом и создали монашеские общины, основанные на законах евангельской любви. Выставка расскажет не только о жизни эти святых, но и о духовном, культурном и историческом контексте, в котором формировались их личности и их миссия. Экспозиция объединит темы основания Троице-Сергиевой лавры и монастыря Монтекассино – двух духовных центров, оказавших колоссальное влияние на христианскую цивилизацию. Мы хотели показать, как миссия Сергия Радонежского в определенном смысле продолжает и развивает духовное дело святого Бенедикта — объединяя людей вокруг идеи внутреннего мира, труда во имя Бога и любви как основы человеческого бытия.

– По опыту фестивалей прошлых лет москвичи знают, что такая выставка – это не просто развешанные по стенам картины, расставленные в зале стенды с пояснениями, но и непременно тематические встречи, экскурсии, которые проводят волонтеры.

– Так и на этот раз. На открытии выставки «Любящие Бога, созидающие мир» о Бенедикте Нурсийском (он святой VI века, неразделенной Церкви, но больше традиционно почитается на Западе) будет говорить иеромонах Сергий (Филиппов), настоятель подворья Новоспасского монастыря в Сумароково, который написал книгу об этом святом. А о преподобном Сергии расскажет архиепископ Павел Пецци, митрополит католической Архиепархии Божией Матери в Москве. Экскурсии от волонтеров из нашей общины «Общение и освобождение» (CL) будут непременно, они нам во всем очень помогают.

– Каждый год на фестиваль в Москве вам удается пригласить зарубежных гостей. А как на этот раз?

– У нас будут замечательные гости из Уганды – Роуз Бусинге и два ее сотрудника, итальянцы Альберто Делла Фрера и Андреа Нембрини. Роуз – удивительная женщина: в детстве она пережила страшную войну в Уганде, в Италии выучилась на медсестру, вернулась домой, чтобы работать с женщинами, пережившими насилие, и с больными СПИДом. Из Европы ей присылали в Уганду дорогие лекарства, но ее пациентки отказывались их принимать, выбрасывали. Тогда она поняла, что надо зайти с другой стороны – и терпеливо разговаривала с ними о поиске смысла, о ценности жизни каждого человека. Ей удалось показать этим отверженным женщинам, что жизнь каждой из них заслуживает того, чтобы за нее бороться. Постепенно к работе с женщинами добавилась и забота об их детях, для которых надо было создать новую систему воспитания. Так в Уганде возник Образовательный центр имени Луиджи Джуссани, и два его педагога-итальянца расскажут о том, как они стараются воспитывать детей в пространстве надежды, любви и новой жизни.

– В разнообразной программе фестиваля я вижу не только концерт музыкантов из Лиссабона, которые исполнят настоящее португальское фаду, но и дискуссию об очень востребованной сейчас теме – об искусственном интеллекте (ИИ).

– Мы хотим поговорить об этой актуальной теме с точки зрения христианской антропологии. Уже понятно, что ИИ вошел во все сферы нашей жизни. Но какие этические вызовы ставит его развитие? Как меняется мышление людей? Если ИИ все может лучше человека, то в чем же уникальность самого человека, где его место? Мы решили предложить и такой вопрос, который тоже обсуждался в Римини: что может защитить нас от худших сценариев – правовое регулирование ИИ или пробуждение нашей человечности? Чтобы рассмотреть тему всесторонне, мы пригласили физика, программиста Юрия Гарашко, христианского психолога Алексея Лызлова и юриста, профессора Флорентийского университета Андреа Симончини. Думаю, будет очень интересно.

