Двунадесятый праздник Крестовоздвижения в общине византийского обряда г. Челябинска (+ ФОТО)

27 сентября, в праздник Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня по юлианскому календарю, в греко-католической часовне в Челябинске состоялась праздничная Божественная Литургия под предстоятельством иерея Кирилла Григорьева.

Божия милость коснулась сердец всех, пришедших в храм: все приступили к таинству Покаяния и достойно причастились Святых Христовых Таин – Тела и Крови Господних.

Все возрасты и поколения единым славословием воспевали новое Древо Жизни, Крест Христов, изображение которого, заботливо украшенное, было центром и смыслом богослужения. Отрадно, что сегодняшний праздник собрал верных католиков обоих обрядов, – латинского и византийского, – как объятия Иисуса Распятого привлекли к себе все народы.

Прекрасные цветы, освященные прикосновением к Крестному Древу и овеянные молитвами Литургии, после службы верующие разобрали в свои дома как знак благословения.



Источник: ВК-паблик «Католики византийского обряда на Урале»