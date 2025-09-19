Делегация «Бамбино Джезу» на межрелигиозном форуме в Астане

18 сентября президент Совета директоров педиатрической больницы «Бамбино Джезу» Тициано Онести выступил на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане. В своей речи он подчеркнул, что подлинная культура мира рождается из заботы о самых уязвимых – о детях.

По словам Онести, право на здравоохранение и безопасность является универсальным для каждого человека, оно выходит за пределы различий культуры и вероисповедания. В свете этого понимания президент больницы предложил создать Хартию принципов комплексного ухода за детьми, страдающими неизлечимыми болезнями. Документ будет утверждать достоинство каждого ребёнка и продвигать целостный подход к заботе: медицинский, образовательный, духовный и социальный. Онести выразил надежду, что к следующей встрече лидеров Хартия будет представлена как общее обязательство, направленное в будущее.

В ходе конгресса делегация ватиканской больницы подписала соглашение с Корпоративным фондом University Medical Center – крупным многопрофильным медицинским комплексом, действующим при столичном «Назарбаев Университете» в Астане. Стороны договорились о создании национального центра по лечению эпилепсии с использованием подходов «Бамбино Джезу», а также о подготовке казахстанских специалистов и развитии диагностических и исследовательских возможностей.

В ходе конгресса ватиканские гости встретились с представителем Святейшего Престола кардиналом Джорджем Джейкобом Кувакадом, префектом Департамента по межрелигиозному диалогу. Также они побеседовали с апостольским нунцием в Казахстане архиепископом Джорджем Панамтундилом.



Источник: русская служба Vatican News