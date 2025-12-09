«Чудеса случаются». Праздник Святого Николая отметили в Каритас Преображенской епархии (+ ФОТО)

5 декабря в Католическом центре «Каритас», расположенном в левобережной части Новосибирска, было много гостей. Поводом собраться стал один из всенародно любимых зимних праздников – День Святого Николая. Хотя в Католической Церкви память этого святого литургически отмечают 6 декабря, однако по многолетней традиции (и для удобства многочисленных гостей) местное отделение «Каритас» устраивает большой приём в честь праздника в ближайшую к этой дате пятницу.

Начало празднованию положила Святая Месса в часовне Сестёр-Елизаветок, которые являются непосредственными кураторами и руководителями этого благотворительного проекта. Богослужение возглавил Епископ Иосиф Верт — на правах Правящего Архиерея и президента «Каритас» Преображенской епархии в Новосибирске.

В своей проповеди, опираясь на чтения пятницы 1-й недели Адвента, Преосвященный Владыка отметил, что Каритас несёт обещанный Богом свет в темноту мира, ибо дела милосердия видны как свеча во тьме. Для такой организации не нужна даже реклама, потому что сама её деятельность уже заставляет окружающих и свидетелей говорить о ней.

***

Позднее в штаб-квартире «Каритас» Преображенской епархии (по адресу ул. Саввы Кожевникова, 29) собрались и остальные гости – сотрудники, партнёры, благотворители, добровольцы, представители Католической Церкви и других христианских деноминаций, а также из Правительства Новосибирской области, Мэрии г. Новосибирска, Администрации Кировского района, помощники и спонсоры из различных организаций.

Праздничную программу открыла директор «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске» сестра Дарья Рассказова, CSSE:

— Дорогие друзья! Вот уже более тридцати лет ежегодно мы собираем друзей и партнёров в нашем тёплом Доме. Зачем мы это делаем? Скорее всего, не для того, чтобы показать нашу работу. Хотя вы увидите публичный отчёт за прошедший год. И, наверное, не для того, чтобы показать традиционную сказку. Хотя это тоже важно, и наши маленькие актёры очень-очень волнуются за кулисами. Даже не для того, чтобы вас угостить, а ведь всем известно, что наше угощение всегда очень вкусное. Мы собираем вас, чтобы подарить капельку Рождества. Чтобы в конце уходящего года вы немножко забыли о статистиках и отчётах, и уже окунулись в атмосферу праздника. Мы очень надеемся, что сегодняшний вечер подарит вам ощущение чуда и Рождества. Поэтому радуйтесь, улыбайтесь, хлопайте нашим актёрам и, конечно же, просто веселитесь. Всего вам доброго!

В формате видеофильма на суд зрителей был представлен ГОДОВОЙ ОТЧЕТ организации. И хотя в 5 минут полноценно вместить все 12 месяцев невозможно, кадры фильма всё равно были полны настоящих чудес:



По традиции в этот день воспитанники детских клубов Каритас всегда показывают праздничный спектакль, и нынешний год не стал исключением. Поэтому сразу после фильма гостям показали добрую музыкальную сказку «Чудеса случаются». Взрослые зрители этого яркого праздничного представления вновь смогли поверить в сказку и на некоторое время вернуться в своё детство.

Спектакль был поставлен силами сотрудников Каритас и волонтеров. Педагоги и ребята сами писали сценарий, подбирали музыку и готовили костюмы, а волонтеры помогли с постановкой танцев и созданием декораций. Для ребят участие в спектакле – важное событие, они очень трепетно и ответственно подходят к подготовке и самому выступлению. Конечно же, юные актеры немного волновались, но несмотря на это спектакль получился замечательный – местами смешной, а местами очень трогательный. А кульминацией праздника стало появление «виновника торжества» – Святого Николая в ответ на троекратный призыв маленьких его участников с мешком, полным всевозможных сладких подарков.

В продолжение торжественной части вечера ко всем собравшимся обратился президент «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске» епископ Иосиф Верт:

— Я хочу поприветствовать всех гостей, волонтёров, сотрудников, благополучателей и просто добрых людей. «Каритас» — это не закрытая в себе организация. Она всегда ищет, с кем может сотрудничать. Она не хочет делать всё одна, «в гордом одиночестве», силами лишь своих профессиональных работников, но в сотрудничестве со многими добрыми людьми, которые интересуются этой благотворительной работой и помогают этой структуре творить дела милосердия. Всем вам большое спасибо!

Отец Епископ также тепло поприветствовал всех присутствующих и поблагодарил юных артистов за их искреннее и живое творчество, за радость, которую они доставили всем зрителям своей постановкой. Владыка выразил свою сердечную благодарность руководителю – сестре Дарье, сотрудникам и помощникам организации «Каритас», пожелал и в дальнейшем распространять в мире добро, а также в преддверии Рождества и наступающего Нового года призвал на всех Божье благословение.

После Ординария Преображенской епархии к собравшимся обратился его собрат и ближайший помощник епископ Штефан Липке. Было отмечено, что впервые на таком празднике присутствуют сразу два епископа — диоцезный и викарный. Владыка Штефан поблагодарил за тёплый приём и подчеркнул особую честь стоять в этот день в одном ряду со святым Николаем («хотя бы теоретически!»). И передал небольшой символический подарок — свечу, поскольку горящий светильник не ставят «под спудом», напомнив известную библейскую цитату из Евангелия, что Истинную веру, свет и добрые дела нельзя скрывать, их нужно являть миру, а не прятать под покровом, чтобы люди могли видеть и прославлять Бога.

Далее со словами приветствий выступили представители областных и городских властей, национальных, общественных и религиозных организаций, многочисленных партнеров «Каритас».

А в заключение всех участников и гостей торжества ещё ждал щедрый праздничный фуршет.

***

Новосибирский «Каритас» вновь открыл череду рождественских и новогодних праздников, ибо когда ещё верить в чудо, как не в Рождество. Этот год был сложным. И кажется, всем нам очень важна вера в чудо. Поэтому пусть в нашей жизни чудеса обязательно случатся, как случатся они, мы надеемся, и в жизни нашей страны, и в жизни всего мира.



(Фото Юлии Шулус)