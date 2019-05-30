30 мая. Вознесение Господне. Торжество

Согласно Евангелию от Луки, последним жестом Иисуса на земле было благословение (Лк 24,51). Одиннадцать апостолов по указанию Иисуса отправились из Галилеи на Елеонскую гору поблизости от Иерусалима. Снова увидев Воскресшего, ученики поклонились Ему (ср. Мф 28,17), пали перед Ним ниц, как перед своим Учителем и Богом. Ныне они были гораздо более уверены в том, что прежде ощущалось ими в глубине сердца: их Учитель – это Мессия (ср. Мф 16,18). Обнаружив, что их Господь и Бог столь близок к ним, они испытали радость, граничащую с восторгом. Имея возможность в течение сорока дней общаться с Воскресшим, они с полным правом смогут свидетельствовать о том, что слышали и видели. В этом им поможет Святой Дух, Который напомнит им учение Христа и наставит их на всякую истину.

Учитель обращается к ним с величавостью Бога: Дана Мне всякая власть на небе и на земле (Мф 28,18). Иисус утверждает Своих учеников в вере, дает им понять, что сила, которую они получат, исходит непосредственно от Бога. Право отпускать грехи и возрождать к новой жизни, совершая таинство Крещения, происходит от Самого Христа, Который продолжает жить в Своей Церкви. Миссия Церкви – продолжать дело Христа, пока существует этот мир, наставлять людей в истине о Боге, учить их Божиим заповедям, поддерживать их благодатью Таинств…

Господь говорит Своим ученикам: сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.

Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их (Деян 1,7-9). Так евангелист Лука описывает Вознесение Господне.

Что стоите в изумленьи, слуги робкие Христовы?

Славьте радость Вознесенья, обещание жизни новой.

Люди, радостно воспряньте, пойте Господу, ликуя: «Аллилуйя!»

От рассвета до заката славьте Господа псалмами:

стал Христос Царем народов, стали мы Его сынами. Аллилуйя!

Апостолы долгое время не сходили с места, наблюдая за вознесением Господа и принимая от Него последнее благословение, пока, наконец, облако не взяло Его из вида их. Облако часто сопутствовало явлениям Бога (ср. Исх 13,22; Лк 9,24 сл.). В данном случае оно стало знамением того, что Иисус отныне – на небесах.

Земная жизнь Иисуса заканчивается не смертью на Кресте, но Вознесением. Вознесение – последняя из тайн нашего спасения, которая, вместе со Страстями, Смертью и Воскресением составляет одну тайну Христовой Пасхи. Тем, кто видел, как Иисус умирал на Кресте, осыпаемый оскорблениями, насмешками и издевательствами, было суждено стать свидетелями Его возвышения. Ныне на их глазах сбываются слова Христа: Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему (Ин 20,17), а также: Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду, Отче Святый (Ин 17,11).

«Предоставленное своим естественным силам, человечество не имеет доступа в «дом Отца», к жизни и счастью Божиим. Только Христос мог открыть человеку этот доступ, и дал нам, членам Его Тела, надежду следовать туда, куда предшествует Он Сам, Глава наша и Начало» (Катехизис Католической Церкви, 661).

В своей проповеди на праздник Вознесения святой папа Лев Великий говорит следующее: «Ныне мы не только стали обладателями рая, но также и вознеслись вместе со Христом, хоть и мистически, но и реально, на высоту небес и через Христа вновь обрели неисследимую благодать, которую прежде утратили» (Гомилия I на Вознесение).

Вознесение подкрепляет нашу надежду когда-нибудь жить на небесах, оно побуждает нас искать горнего. Возглас перед Префацией святой Мессы призывает нас: Вознесем сердца. Мы имеем надежду пребывать с Богом, потому что Сам Христос пошел, чтобы приготовить нам место (ср. Ин 14,2).

Надежда, связанная с жизнью на небесах, исполнит радостью нашу повседневную жизнь. Как отметил святой Лев Великий, апостолы «так многим обязаны Вознесению Господню. Ведь то, что прежде повергало их в страх, теперь стало источником радости. С этого момента их души погрузились в созерцание Божества Иисуса, воссевшего одесную Отца. Опыт общения с Христом по плоти отныне уже не был препятствием для того, чтобы просвещенный верой разум исповедал, что Христос, сошедший с небес, не отделился от Отца, а, взойдя на небеса, не отделился от Своих учеников» (Речь 74, 3). Нам же следует верить и мыслить так, как верили и мыслили апостолы.

В день Вознесения заканчивается земная миссия Иисуса и начинается миссия Его учеников – наша миссия. Вдумаемся как следует в смысл слов первосвященнической молитвы Иисуса, возносимой Им Отцу за всех нас: Не молю, чтобы Ты взял их от мира, т.е. от их социальной среды, семейного окружения, профессиональных занятий…, но чтобы сохранил их от зла (Ин 17,15). Господь хочет, чтобы каждый из нас на своем месте продолжал служение, цель которого – освятить мир, усовершенствовать его и повергнуть к стопам Господа. Это относится как к отдельным людям, так и ко всем мирским установлениям: семье, общественной жизни, местам работы и учебы… Только таким образом наш мир станет территорией, где человека ценят по достоинству и уважают его права, где между людьми и народами существуют отношения взаимопонимания и согласия, которые невозможны без подлинного примирения с Богом.

Иисус уходит, но, вместе с тем, Он предельно близок каждому из нас. Особым образом Он присутствует в дарохранительнице, которая, быть может, находится лишь в нескольких сот метрах от нашего дома или места работы. Постараемся же как можно чаще посещать Его, по крайней мере, мысленно. Попросим Его помочь нам в наших апостольских трудах, а одновременно заверим Его в нашем горячем стремлении распространять истины веры в нашем окружении.

Апостолы отправились в Иерусалим в сопровождении Марии. Вместе с Ней они ожидали сошествия Святого Духа. Будем же и мы готовиться к грядущему торжеству Ниспослания Духа Святого вместе с Пресвятой Девой.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»

Сибирская католическая газета