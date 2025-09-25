Библейский лексикон: Юбилей

Год, в котором мы живем, — год особенный. Каждые 25 лет в церковном календаре отмечается юбилей, который в этот раз по инициативе Папы Франциска был объявлен «Юбилеем Надежды». Традиция праздновать каждые 50 лет (а позднее и каждую четверть века) как время особой Божьей благодати зародилась в Католической Церкви в 1300 году. Однако этот обычай имеет гораздо более древние корни в Священном Писании.

В нашем сегодняшнем понимании юбилей — это «круглая дата», которая служит поводом для торжественного празднования какого-то события: например, дня рождения, годовщины свадьбы и т. д. Стоит отметить, что этот обычай пришел в «светскую» жизнь из церковной традиции. Помимо «круглых дат» рождения Иисуса, от которых ведется отсчет лет нашей эры, епископы Рима также провозглашали «юбилеи спасения» — то есть годовщины смерти и воскресения Спасителя (например, в 1933 году), а также «чрезвычайные юбилеи» (как это недавно сделал Папа Франциск в 2015 году, провозгласив Юбилей Милосердия). Эта традиция берет свое начало в 25-й главе книги Левит, где описывается особая практика, называемая «йовель» (откуда и произошло слово «юбилей» в современных языках). Буквально это еврейское слово означает трубу из бараньего рога, звук которой возвещал о начале юбилейного года.

Интересно понять «логику чисел», стоящую за указанием, что именно каждый пятидесятый год становился особенным: он должен был наступать после каждого цикла «семь раз по семь» — отсюда 50 (=49+1). Таким образом, связь с «круглыми датами» в нашей десятичной системе, можно сказать, случайна. И здесь также стоит вспомнить, что один из фундаментальных способов нашего взаимодействия со временем (наряду с 24-часовым циклом суток) — недельный ритм — имеет свои корни именно в библейской «числовой системе», где число 7 занимает особое место. Ее обоснование мы находим на первых страницах Писания, где создание мира происходило в течение семи дней. Кстати, мало кто знает, что помимо заповеди об отдыхе людей каждый седьмой день существовала также заповедь о «субботнем годе» для земли: она должна была «отдыхать» после шести лет работы на ней (см. Лев 25, 1-7), ее нельзя было пахать и засевать. Этот цикл существовал параллельно с подсчетом юбилейных лет.



Юбилей — время освобождения

Что же именно должно было произойти в юбилейный год? Как говорится в упомянутом выше отрывке (Лев 25, 8-23), юбилей был временем освобождения: это касалось как земли, которую кто-то был вынужден продать или заложить (в первую очередь из-за долгов), так и людей, которые были вынуждены стать наемными работниками в чужом хозяйстве (из-за тех же долгов).

Вспомним, что когда Израиль вошел в Землю Обетованную после Исхода из Египта, она была разделена между коленами избранного народа. Каждый род, в свою очередь, получил свой участок территории соответствующего колена, где мог вести хозяйство, обрабатывать землю и т. д. При этом, как неоднократно подчеркивается в Священном Писании (например, Лев 25, 23), вся земля принадлежит Господу, и люди не могут считать себя ее постоянными владельцами.

Израильтяне, стремившиеся хранить верность Закону, держались того надела земли, который получили в наследство (хорошей иллюстрацией этого правила является история Навуфея, отказавшегося обменять землю своих предков на царскую землю Ахава (см. 3 Цар 21). Однако в ходе различных экономических операций земля могла переходить в чужую собственность, и чаще всего это происходило, когда кто-то находился в затруднительном финансовом положении. Такая экономическая система — как, впрочем, и современная рыночная финансово-кредитная система — способствует тому, что бедные беднеют, а богатые богатеют. Подобным образом сам глава семьи или его родственники были вынуждены наниматься к состоятельным людям, чтобы расплатиться с долгами (и таким образом скорее умножать чужое богатство, чем свое). Так вот, в юбилейный год и отчужденная земля, и наемники должны были вернуться в первоначальное состояние: долги «обнулялись». Сегодня такую операцию можно было бы сравнить с тем, что банки в определенный момент должны были бы списать все кредиты.

Конечно, такая система требует множества уточнений ради справедливости (и определенная попытка учесть нюансы содержится в Лев 25, 14-16, где говорится, что цена земли уменьшается пропорционально числу лет, оставшихся до юбилея). Однако важным остается основной принцип: неравное экономическое положение не должно становиться причиной все большей бедности бедных, а богатые должны помнить, что владение и накопление не является главным приоритетом в жизни. То, что имеет человек, — это Божий дар, которым нужно уметь делиться с другими, особенно с бедными, воспринимая их как членов одной общины — Божьей семьи.



«Лето Господне благоприятное»

Описанная в Лев 25 социально-экономическая система многими комментаторами воспринимается как утопическая, нереалистичная в человеческом обществе. Впрочем, на других страницах Библии мы не находим подтверждений, что предписания о юбилейном годе выполнялись на практике. Отголоски Божьего замысла, содержавшегося в описании юбилея, мы находим у пророков: например, Исайя говорит о Божьем Помазаннике: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное» (Ис 61, 1-2а).

Именно эти слова читает Господь Иисус в синагоге в Назарете в начале Своего служения (Лк 4, 18-19): Его миссию можно назвать «летом Господним благоприятным», которая приносит освобождение тем, кто действительно в нем нуждается. Хотя здесь не употребляется слово «юбилей», но «программа» служения Христа раскрывает самый глубокий смысл того, чему должна была служить эта ветхозаветная практика.

Сегодня каждый верующий во Христа может сказать, что эти слова Писания исполнились в Иисусе и стали реальностью для него или ее лично. Юбилейный год помогает еще глубже проникнуться этой истиной и еще сильнее позволить Божьей благодати действовать в нашей жизни, освобождая нас из «долговой ямы» вины и от всего, что мешает жить в свободе детей Божьих — включая различные зависимости. В то же время мы призваны обновить в себе осознание тех даров, которые даны нам не для эгоистического обладания и накопления, а для того, чтобы строить единство (communio) с нашими братьями и сестрами, помогая вернуть достоинство наиболее бедным. Если в таком духе воспринимать то, что попадает в наши руки — не только материальные блага, но и таланты и добродетели, — юбилей станет причиной особой радости, которую Господь обещает Своим ученикам (ср. Ин 15, 11), и источником надежды на Его непрестанное благословение в наших делах. А о надежде — теме нынешнего юбилея — мы поразмышляем в следующий раз.



Свящ. Виктор Жук, SJ

Источник: сайт Независимого Российского Региона «Общества Иисуса»