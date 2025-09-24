Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара

Во Франции вновь открыли для посещения две средневековые башни собора Парижской Богоматери. Об этом рассказал президент Эммануэль Макрон.

Это один из последних этапов масштабной реконструкции здания после разрушительного пожара, который повредил его крышу и готический шпиль. На восстановление было собрано почти 846 млн евро и привлечено около 2000 строителей.

Работы курировал лично Макрон. В день трагедии он пообещал, что архитектурный памятник вновь будет открыт для публики еще до окончания его президентского срока.

Отреставрированный после пожара собор открыли 7 декабря 2024 года, но часть работ еще не была закончена. Внутри исторического памятника установили передовые системы пожарной безопасности. Чердак разделили на три противопожарных отсека и поместили туда усовершенствованные тепловизионные камеры, датчики дыма и систему распыления воды. На вершине шпиля появился золотой петух с пылающими перьями: он символизирует феникса, который возрождается из пепла, как и сам собор.



Источник: Афиша daily

(Фото: Hanvin Cheong/Unsplash)