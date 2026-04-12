Президент Макрон на аудиенции в Ватикане (+ ФОТО)

10 апреля Папа Лев XIV принял на аудиенции в Апостольском дворце президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит, сообщает Vatican News.

В Ватикане главу Французской Республики встречал регент Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца. Церемония приветствия состоялась в Зале Малого трона. Впервые Папа Превост и президент Франции провели личную встречу; ранее Макрон трижды бывал в Ватикане и общался с Папой Франциском.

Во время обмена подарками Эммануэль Макрон подарил Папе Римскому футболку с автографами членов французской национальной баскетбольной команды.

После беседы с Папой Макрон отправился в Госсекретариат, где прошли переговоры с госсекретарем кардиналом Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями монсеньором Полом Ричардом Галлахером. Среди затронутых тем, согласно сообщению Зала печати Ватикана, фигурировали добрые отношения между Апостольским Престолом и Францией, международная обстановка и текущие конфликты в мире. Стороны выразили надежду, что мирное сосуществование будет восстановлено посредством диалога и переговоров.

В ходе визита в Рим Макрон посетил также Общину Святого Эгидия: встреча прошла в базилике Санта-Мария-ин-Трастевере, где президента Франции приветствовали глава общины Марко Импальяццо, ее основатель Андреа Риккардо и другие представители общины. Делегация Макрона воздала почести молодому мученику Флориберу Чуи, убитому в 2007 году в Гоме и беатифицированному в июне 2025 года.