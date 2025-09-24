Bambino Gesu на одну ночь откроет двери своих лабораторий для детей и подростков

Ватиканская педиатирическая больница «Бамбино Джезу» приглашает детей и подростков в мир научных исследований и открытий. Программа включает эксперименты, экскурсии и интерактивные занятия, сообщает Vatican News.

Мероприятие состоится 26 сентября 2025 года в рамках «Ночи исследователей» — уникального проекта Европейской комиссии, объединяющего уже двадцать лет учёных и широкую публику по всей Европе.

Посетителей ждет насыщенная программа: с 18:00 до 23:00 они смогут принять участие в лабораторных экспериментах, попробовать свои силы в интерактивных играх, совершить 3D-экскурсию по человеческому телу и познакомиться с искусственным интеллектом. У них будет возможность узнать больше о микробиоте, иммунной системе, кожных выделениях и нейронауке, которая помогает понять, как мозг реагирует на стимулы, превращая эмоции в инструменты для благополучия детей.

Юных посетителей встретят тематические стенды и экскурсии по лабораториям, где исследователи покажут, как научные идеи и открытия преобразуются в новые терапевтические методы. Кроме того, пройдут мастер-классы по здоровому образу жизни для детей и подростков.

Организаторы ставят своей целью показать подрастающему поколению, как научные открытия могут улучшить жизнь пациентов, а также заинтересовать детей профессией врача или учёного.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов. Там же можно найти расписание, подробную программу и дополнительную информацию.