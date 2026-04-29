Армянская Апостольская Церковь осудила разрушение храмов в Степанакерте азербайджанскими властями

Армянская Апостольская Церковь (ААЦ) осудила разрушение храма Сурб Акоп (Святого Иакова), а также хачкаров и других памятников в Степанакерте. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ААЦ, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Sputnik Армения.

Первопрестольный Эчмиадзин осудил заявления азербайджанской стороны, назвавшей храм и прилегающие памятники «незаконными строениями», подлежащими демонтажу. Церковь также вновь выразила протест в связи с разрушением собора Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте — викариального храма Арцахской епархии.

В заявлении происходящее квалифицируется как целенаправленное уничтожение армянского духовного и культурного наследия в Карабахе.

«Этот вандализм, осуществляемый на государственном уровне, в очередной раз свидетельствует о том, что армянофобская политика Азербайджана не изменилась. Это ставит под сомнение декларации об установлении мира с Арменией», — говорится в тексте.

Первопрестольный Эчмиадзин призвал премьер-министра и другие органы власти Армении предпринять неотложные и действенные шаги для предотвращения планомерного уничтожения и присвоения духовного и культурного наследия Карабаха. Аналогичный призыв адресован всем государствам и международным организациям, заинтересованным в сохранении культурного наследия и мирном сосуществовании народов региона.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что армянские власти не намерены выносить на международный уровень вопрос разрушения храмов в Степанакерте. По его словам, в настоящее время предпринимаются усилия для получения полной информации о происходящем.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте, 2019 г. Открытые источники



Ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация о разрушении кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте, что, в частности, подтверждалось спутниковыми снимками.

Речь идет о храме, фундамент которого был заложен 19 июля 2006 года, а его алтарь освящен 7 апреля 2019 года Католикосом всех армян Гарегином II.

Как подчеркнул в соцсетях председатель НПО «Национальная» Овик Аванесов, разрушение собора осуществлено в преддверии 111-й годовщины Геноцида армян, что свидетельствует о четко проводимой политике. «Особую тревогу вызывает тот факт, что еще до разрушения в азербайджанских социальных сетях открыто распространялись призывы к сносу церкви. Это свидетельствует о том, что произошедшее было не только предсказуемым, но и публично подготовленным», – сказал он.

Аванесов отмечает, что это не единичный акт, а последовательная политика по ликвидации всех видимых следов армянского присутствия в регионе. Аналогичным способом пару дней назад был разрушен храм Иакова в Степанакерте.



(На верхнем фото — храм святого Иакова в Степанакерте)