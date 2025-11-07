Институт Святого Фомы приглашает на 2-ю открытую лекцию из цикла «Диалоги о смысле»

12 ноября Институт Св. Фомы приглашает на вторую лекцию цикла «Диалоги о смысле», посвященную истории философской критики религии — от первых попыток осмыслить веру разумом до современных поисков диалога между рациональным и духовным.

Сегодня философия и религия нередко воспринимаются как противоположные и даже враждебные сферы человеческой жизни. Первая утверждает приоритет разума, вторая — основана на вере. Однако к этому восприятию современное общество пришло не сразу: оно стало результатом долгого и сложного пути, в ходе которого формировалась философская критика религии.

Каковы основные этапы развития философской критики религии и наиболее известные ее представители? Какие формы философская критика религии принимает сегодня? Обо всем этом пойдёт разговор на встрече.

Лектор — доктор философских наук, доцент Людмила Эдуардовна Крыштоп, исследователь в области философии религии и философской антропологии.

Дата: 12 ноября 2025

Начало: 18:00 (Мск)

Формат участия: очно и в Zoom

Регистрация на мероприятие и дополнительная информация: foma@jesuit.ru



Адрес: 105005 Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 46, стр. 4, ауд. 206.



Философия — для тех, кто не боится думать!