26 декабря – день тезоименитства Владыки Штефана Липке

Сегодня, в праздник святого архидиакона Стефана (первого христианского мученика, который был одним из семи диаконов, избранных апостолами), вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липке SJ отмечает день своего тезименитства.

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно поздравляет Преосвященного Штефана с этом знаменательным днём и желает ему благословения Божия на все многообразные труды во благо Святой Церкви Христовой.

Душевных сил Вам, дорогой Владыка, здоровья и всего самого доброго на многая и благая лета!

(Фото Ольги Дубягиной)