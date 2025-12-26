26 декабря – день тезоименитства Владыки Штефана Липке

26 декабря – день тезоименитства Владыки Штефана Липке

Декабрь 26, 2025

Сегодня, в праздник святого архидиакона Стефана (первого христианского мученика, который был одним из семи диаконов, избранных апостолами), вспомогательный епископ Преображенской епархии SJ отмечает день своего тезименитства.

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно поздравляет Преосвященного Штефана с этом знаменательным днём и желает ему благословения Божия на все многообразные труды во благо Святой Церкви Христовой.

Душевных сил Вам, дорогой Владыка, здоровья и всего самого доброго на многая и благая лета!

 

(Фото Ольги Дубягиной)

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна