Великий пост в христианской семье: путь веры, любви и совместного возрастания

Семья — это место, где мы переживаем самые важные события вместе с близкими. Именно в семье мы отмечаем дни рождения, именины, годовщины свадьбы, крещения, а также проживаем трудные моменты: похороны или утрату дорогого человека.

Семья — это и пространство, в котором должны находить место главные события нашей веры. Хотя к Господу каждый идет своим личным путем, мы одновременно движемся вместе — как супруги, как родители и дети, как единая семья.

Поэтому Великий пост должен занимать особое место в жизни наших семей. Важно создать больше возможностей для того, чтобы переживать это время в кругу самых близких.

Великий пост — один из важнейших периодов литургического года и вместе с тем один из самых сложных для объяснения детям. Такие понятия, как пост, воздержание, покаяние и обращение, для них непросты. Поэтому главный вопрос не в том, говорить ли об этом, а в том, как говорить: мудро и с учетом возраста ребенка.

Дети воспринимают веру конкретно — через отношения, наблюдение за взрослыми и простые жесты. Поэтому Великий пост нельзя представлять лишь как время запретов. Гораздо важнее показать, что именно меняется в доме и в наших взаимоотношениях. Это прежде всего путь подготовки к Пасхе, празднику радости и надежды. Воздержание не является самоцелью, а помогает учиться любви, заботе и ответственности.

Сорок дней ведут нас через непростые темы: страдание, одиночество, несправедливость и смерть. Однако речь идет не только о внешних решениях, но о подлинном обращении — повороте к Богу, осознании собственной греховности и открытии Его милосердия. Это время более глубокого переживания веры, а не воспоминание лишь о Пепельной среде и Страстной пятнице.

Опыт показывает, что, передавая веру детям, мы сами учимся ей заново. Достаточно опираться на Слово Божие и знаки Литургии. Пепел в Пепельную среду и Евангелие о молитве и посте в тайне напоминают нам, что Великий пост — это время тишины, искренности и внутреннего обращения.

Хочется подчеркнуть: очень важно каждый разговор с детьми и любое совместное переживание Великого поста начинать с общей молитвы. Просить Иисуса о помощи, о благодати достойно пройти это время, посвящая его Ему, чтобы больше любить Его, жить по Его учению и быть с Ним в Его страданиях и Воскресении.

Сама Церковь указывает нам основные направления постного пути: милостыня, пост и молитва.

Разговаривая с детьми на эти темы, полезно начинать с чтения соответствующего отрывка из Священного Писания. Если дети еще малы — можно читать из детской Библии и рассматривать иллюстрации. Не стоит бояться, что ребенок поймет не всё. Важно, чтобы он знал: это читается из Библии — Слова Божия, которое имеет силу и в свое время принесет плоды.



Милостыня (Мф 6, 1–4)

Это прекрасная возможность поговорить о ее подлинном смысле. Можно вместе с детьми оглянуться вокруг и подумать, есть ли рядом люди, нуждающиеся в помощи. Кому мы могли бы помочь материально? Можно рассказать о различных благотворительных и миссионерских инициативах — как местных (столовые, приюты для бездомных, дома для одиноких матерей), так и находящихся в других странах.

Это хорошая возможность формировать у ребенка правильное отношение к деньгам, учить щедрости и скромности. Не стоит жертвовать напоказ, рассказывая об этом в социальных сетях. Тогда это уже не будет настоящей милостыней. Давать нужно тихо, не ожидая ничего взамен. Опустил пожертвование в копилку — и на этом всё.

Маленьких детей можно учить делиться игрушками — не сломанными и ненужными, а красивыми и любимыми. Но никогда — через принуждение. Важно, чтобы ребенок переживал радость дарения, а не давление.



Пост (Мф 6, 16–18)

Пост — это время очищения. Мы живем в мире, переполненном вещами, шумом, информацией и спешкой. Пост помогает освободиться от избыточного — не буквально выбросить всё, а ограничить лишнее. Взрослые и подростки могут сократить время в социальных сетях, младшие дети — в играх и мультфильмах.

Мы поднимаем головы от смартфонов и планшетов и начинаем замечать больше: своих близких, красоту неба, тишину. Можно снять наушники и услышать того, кто рядом, а не только то, что происходит в интернете.

В разговоре с детьми можно задать вопросы: что мешает мне слушаться родителей, молиться каждый день, выполнять домашние задания, не ссориться? Что я могу изменить? Над чем мне стоит поработать? Важно, чтобы дети сами выбрали свое небольшое намерение и, при желании, записали его.

В Евангелии первого воскресенья Великого поста мы слышим об искушении Иисуса. Дети хорошо понимают, что значит быть искушаемыми: плохие идеи часто появляются не сами по себе — кто-то подталкивает, соблазняет. Так же и в наших постных решениях будут возникать трудности и искушения. Это упражнение воли — трудное, но необходимое. Оно помогает не воздвигать между собой и Богом, а также между нами и другими людьми стену отчуждения.

Очень важно, чтобы ребенок знал не только о своем намерении, но и о намерении родителей. Когда он видит, что взрослые тоже стараются и, даже если что-то не получилось, начинают заново с Иисусом и ради Иисуса, это становится для него живым примером.



Молитва (Мф 6, 5–6)

«Войди в комнату твою». Нам нравится приходить в храм, когда там тихо, находить свой уголок и погружаться в молитвенную тишину. Такая «комната» — это личное пространство встречи с Богом. Это может быть храм, парк, горы или собственная комната.

Дети любят создавать свои маленькие уголки — с иконками, фигурками святых, четками. Это их место встречи с Богом. Важно также почувствовать себя дома в храме: приходить на Литургию вовремя, не спешить сразу уходить. Покажите ребенку, что храм — это место, куда его приглашает Сам Бог. Пусть он посидит, послушает, рассмотрит иконы. Дом Божий — это место встречи. Остановитесь внутренне, даже если внешне вы просто сидите. Ребенок это чувствует. Часто беспокойство ребенка в храме отражает внутреннюю суету взрослого.

Хорошей практикой может стать ежедневная совместная молитва всей семьи. Если это невозможно — хотя бы тех, кто находится дома. Важно, чтобы ребенок видел: молитва важна и для взрослых. Решение молиться вместе на протяжении всего Великого поста может стать началом доброй привычки и обязательно принесет плоды.



Крестный путь

Это древняя христианская традиция, особенно связанная с пятницей во время Великого поста — днем воспоминания страданий и смерти Господа Иисуса. Не все понимают эту форму молитвы, и иногда взрослые считают, что детям слишком тяжело слышать о страданиях. Действительно, фильм «Страсти Христовы» Мела Гибсона не предназначен для детей. Однако нередко тем же детям позволяют без контроля смотреть в интернете действительно жестокий контент.

Если есть возможность, хорошо участвовать с детьми в Крестном пути в храме. Даже если ребенок не всё понимает, родительский пример учит его сопровождать Господа на Его крестном пути. Если нет возможности пойти в храм, можно дома, особенно в пятницу, вместе пройти Крестный путь: читать размышления, держать крест или икону. Ребенок может сделать небольшой крестик, нарисовать сцены Крестного пути — это помогает глубже пережить эту тайну.

Великий пост является подходящим временем, чтобы бережно говорить с ребенком о страдании и смерти, реальностях, с которыми человек неизбежно сталкивается. Эти темы нужно обсуждать с учетом возраста и чувствительности ребенка. И всегда — в свете Воскресения, которое приносит надежду, победу и жизнь.

Используя природные способности и интересы ребенка, можно открыть ему многое о Боге и Церкви. Можно разучивать великопостные песнопения — глубокие и красивые. Это воспитывает уважение к традиции и духовному наследию Церкви.

В этом году Катехитическая Комиссия Преображенской епархии подготовила для детей Великопостный календарь, который может помочь глубже пережить это святое время. По ссылке можно скачать в хорошем качестве в формате А 3 и А 4 (для второго варианта инструкция прилагается): https://cloud.mail.ru/public/kQCx/JcFn5rk9a

Пусть Великий пост станет для каждой семьи дорогой примирения, духовного роста и открытости Божьему Слову и друг к другу, чтобы в радости и надежде праздновать победу Иисуса Христа над смертью и злом в пасхальную ночь Воскресения.



Материал подготовила с. Иоанна Андрущишина, CSA

(Автор календаря — с. Максимилиана Лихота, SSpS)