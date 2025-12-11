Представлены макеты будущих витражей для собора Парижской Богоматери

Декабрь 11, 2025

Полноразмерные макеты новых витражей для собора Парижской Богоматери (), созданные художницей Клэр Табуре, представили в выставочном комплексе Гран-Пале в центре Парижа. Выставка ее работ, получившая название D’un seul souffle («На одном дыхании»), продлится с 10 декабря 2025 по 15 марта 2026 года, сообщает ТАСС.

Каждый макет имеет высоту 7 метров и ширину 4 метра. Общая композиция разделена на фрагменты по линиям оконных проемов и каждый вывешен в отдельной рамке. По словам самой художницы, которые приводит пресс-служба Гран-Пале, она старалась использовать «сбалансированную но яркую цветовую гамму», аналогичную той, что была в оригинальных витражах архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка, реставрировавшего собор в середине XIX века. Для создания этой группы работ художница выбрала технику монотипии – печатной техники, которой она пользуется уже много лет.

Сюжеты, изображенные на макетах, вдохновлены праздником Пятидесятницы. На одном из макетов изображены возносящие молитвы люди, на других – грозовое небо и согнувшееся от ветра дерево, как в одном из сюжетов «Деяний святых апостолов». На остальных витражах изображены Дева Мария, стоящая в толпе с вознесенными к небу руками, а также снисхождение Святого Духа и процессия уверовавших во главе с группой детей. «Я была увлечена красотой и поэтичностью темы Пятидесятницы, выбранной архиепископом Парижа. Эта идея гармонии, идея того, что люди могут объединиться и понять друг друга, несмотря на разнообразие их языков, эта дикая надежда, я хотела быть частью этого», – поделилась Табуре.

Выставляя в Гран-Пале свои работы, а также многочисленные эскизы, инструменты и фрагменты плексигласа, на которых она экспериментировала с композицией картин, художница хотела показать подробности подготовительной работы и дать общее представление о том, как будут выглядеть будущие . Пока они находятся в процессе изготовления стеклодувным ателье Simon-Marq, их завершение и установка на южном фасаде собора ожидается в декабре 2026 года. На работы Табуре придется 5% от общей площади 120 витражей собора, создававшихся с XII по XX век.


Пожар в Нотр-Даме

Возгорание в соборе произошло 15 апреля 2019 года в районе шпиля по причинам, не выясненным до сих пор. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Президент Франции распорядился отреставрировать собор в течение пяти лет. 7 декабря 2024 года состоялась церемония торжественного открытия собора после реставрации с участием иностранных лидеров. Завершение всех восстановительных работ намечено на период с 2029 по 2030 год. Общие затраты на восстановление главной церкви Парижа предварительно оцениваются в 850 млн. евро.


Новые витражи

8 декабря 2023 года Макрон объявил о проведении конкурса на создание современных витражей, чтобы «оставить современный след» в облике собора. В общей сложности в нем приняли участие 110 художников, из которых в декабре 2024 года и были отобраны работы Табуре. Это вызвало острую полемику в обществе, учитывая, что старые витражи не только не были уничтожены во время пожара 2019 года, но и были восстановлены и укреплены к открытию собора в конце прошлого года. Летом 2024 года Комитет по национальному наследию и архитектуре (CNPA) Франции голосовал против их замены, ссылаясь на Международную хартию по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест (Венецианская Хартия) от 1964 года, которая запрещает замену хорошо сохранившихся старых элементов охраняемых объектов на новые. Тем не менее, в июне 2025 года, CNPA все же поддержал инициативу, разрешив заменить витражи Виолле-ле-Дюка. Их же предписывалось отреставрировать и выставить на всеобщее обозрение «в отведенном для этого месте».

