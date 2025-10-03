Юбилей масс-медиа пройдёт в Санкт-Петербурге (анонс)

3-4 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт Юбилей масс-медиа – ещё одно тематическое мероприятие в рамках празднования Святого юбилейного года надежды в России. Об этом сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.

К участию приглашаются журналисты, блогеры и цифровые миссионеры со всей России – все, кто уже делает медиа-проекты для Церкви, ведет авторские блоги о вере, а также католики, работающие в светских СМИ.

Этот Юбилей станет, в первую очередь, духовным событием, призванным укрепить общение между теми, кто вовлечен в медиа-служение в России, вместе молиться и размышлять над тем, к чему призывает Святой Престол работников сферы социальных коммуникаций.

Программа займёт два полных дня, будет включать также покаянное богослужение, паломничество и юбилейную Мессу в Базилике св. Екатерины Александрийской. Участников будут духовно сопровождать епископ Николай Дубинин и генеральный викарий и пресс-секретарь Архиепархии свящ. Кирилл Горбунов.

Взнос за участие составит 2000 руб. В эту сумму входит питание, кофе-брейки и организационные расходы.

Для участников из других городов возможно размещение в Доме паломника при Соборе Успения Пресвятой Девы Марии. Стоимость составит 1000 руб./сутки. Оплата проживания и взноса за участие – при регистрации, утром 3 ноября.

ЗАПИСЬ: необходимо скачать ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ, заполнить её и отправить по указанному в ней адресу НЕ ПОЗДНЕЕ 25 октября. Просим уделить особое внимание пункту, посвященному вашим проектам. Эта информация будет доступна для ознакомления другим участникам.

Также возможен ранний заезд для желающих присоединиться к литургическим празднованиям 1-2 ноября в Санкт-Петербурге:

1 ноября – Месса торжества Всех Святых в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии – 12:00; заупокойная процессия на Левашовском мемориальном кладбище – 14:30.

2 ноября – Месса и поминальная процессия в храме Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы – 18:00.