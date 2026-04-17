Высшая духовная семинария «Мария — Царица Апостолов» получила новое наименование и обновлённый юридический статус

31 марта декретом митрополита Павла Пецци, модератора семинарии и богословского института, учебное заведение было официально переименовано в Религиозную организацию дополнительного профессионального религиозного образования «Католический богословский институт святого Иоанна Златоуста». Это важный шаг в развитии богословского образования и формировании будущих служителей и мирян.

Владыка Павел отмечает, что это радостная новость: «Этот процесс был необходим в силу целого ряда обстоятельств. Прежде всего – того факта, что сегодня большинство студентов института составляют миряне. Я высоко ценю возможность расширить обучение таким образом, предоставленную нам Папским Латеранским Университетом в Риме. И хочу поблагодарить отца Якуба Блащишина, который взялся за этот процесс и успешно завершил его».

При этом было бы ошибочно рассматривать реорганизацию как «закрытие семинарии». «Разумеется, семинария продолжает работать, воспитывая будущих священников для нашей епархии и всей Католической Церкви в России», – говорит Архиепископ и подчеркивает, что эта тема постоянно находится в фокусе внимания поместной Церкви: – «Напомню, что испрашиванию новых призваний к священству и постоянному диаконату мы посвятили минувший Великий пост».

Ректор семинарии и директор института свящ. Якуб Блащишин, SVD поясняет, что решение о реорганизации стало плодом внимательного и ответственного обсуждения: «Оно было предварительно рассмотрено Советом семинарии и получило одобрение Конференции католических епископов России. Окончательное оформление изменений состоялось 14 апреля. С этого момента институт действует как основная юридическая структура, в рамках которой продолжает своё служение духовная семинария».

Новое название отражает глубокое осмысление миссии учреждения в современных условиях. Ведь сегодня оно является не только местом подготовки кандидатов к священству, но и важным центром богословского образования для всей Церкви. Отец Якуб говорит, что «всё больше мирян, включая женщин, принимают участие в образовательных программах, стремясь углубить свою веру и знания. И в этом контексте термин «институт» более полно и точно передаёт реальное содержание деятельности, снимая ограниченные ассоциации, связанные исключительно с подготовкой духовенства».

Переименование подчёркивает академический и богословский статус учреждения, а также его открытость и служение всей Католической Церкви в России. Оно открывает новые перспективы для сотрудничества с церковными и государственными образовательными учреждениями, способствует развитию программ различного уровня и направленности. Такой подход соответствует международной католической традиции, что находит отражение, например, в структуре Папского Латеранского Университета.

Изменения коснулись и административной структуры. Ректор, отвечающий за образовательную деятельность, теперь исполняет функции директора института как юридического лица, тогда как канонический ректор продолжает нести ответственность за духовную жизнь семинаристов и процесс формации будущих священнослужителей. Такое разделение помогает более ясно и эффективно организовать служение и управление. И, как заметил владыка Павел, позволяет форматорам семинаристов ещё больше сконцентрироваться на возложенной на них миссии.

Это событие — не только административное обновление, но и духовный призыв. Церковь напоминает всем верующим о важности молитвы за семинаристов — тех, кто готовится посвятить свою жизнь служению Богу и людям. В то же время институт остаётся открытым для всех, кто желает углубить свои знания о вере и принять более активное участие в жизни Церкви.

«Уже в ближайшее время будет представлена новая образовательная программа», – рассказывает о. Якуб. – «С осени 2026 года институт предложит широкий спектр курсов, среди которых особое место займёт программа бакалавриата по богословию, а также курсы пастырской направленности. Они будут адресованы как будущим служителям Церкви, так и мирянам, стремящимся к более глубокому пониманию веры и её практического воплощения в повседневной жизни».



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве