Вербное воскресенье-2026 в Кафедральном соборе Преображения Господня (+ ФОТО)

Сегодня христиане, живущие по Григорианскому календарю, вспоминают вхождение в Иерусалим Господа Иисуса, грядущего исполнить волю Отца — добровольно принести Себя в Жертву на алтаре Креста, совершить дело нашего Спасения, являя Пасхальную Тайну. Воскресением Страстей Христовых, которое называют также «Вербным воскресеньем», начинается Страстная седмица.

«Благословен Грядущий во имя Господне!» (ср. Лк 19,38) – такими радостными восклицаниями приветствовали Иисуса толпы людей в Иерусалиме. И мы также проявляем сегодня подобный энтузиазм: размахивая веточками верб с едва распустившимися почками (которые в наших северных широтах заменяют пальмы и оливки), мы возносим наши славословия и выражаем нашу радость, наше желание принять грядущего к нам Иисуса. Он, вошедший некогда в Иерусалим, желает также войти и в наши города, и в нашу жизнь. И подобно тому, как Он сделал это в Евангельском рассказе, сидя на осленке, к нам Он приходит со всем возможным смирением, но, вместе с тем, и «во имя Господне», и силой Своей Божественной любви прощает нам грехи и примиряет нас с Отцом и Самим Собой.

Торжественную Мессу в главном католическом храме столицы Сибири возглавил Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт. Богослужение открылось праздничной процессией в память Входа Господня в Иерусалим.

Из Литургии Вербного воскресенья:

«Возлюбленные братья и сёстры! После того, как за время сорокадневного поста мы подготовили наши сердца покаянием и делами милосердия, сегодня мы собираемся, чтобы со всею Церковью предварить Пасхальную Тайну Господа нашего, то есть Его страдания и Воскресение, во исполнение которых Он вошёл во святой град Иерусалим. Поэтому с верою и благочестием сотворим память этого спасительного входа и последуем за Господом, чтобы, по благодати приобщившись ко кресту Его, стать участниками воскресения и жизни».

Таким образом верные Преображенской епархии вместе со всею Вселенской Церковью вступили в Страстную неделю — кульминацию Великого Поста и сердце литургического года. Как и две тысячи лет назад, когда Иисус в последний раз входил в Иерусалим, вновь звучат возгласы:

— Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне. Царь Израилев! Осанна в вышних!





О богослужении Вербного воскресенья в Кафедральном соборе г. Новосибирска, состоявшемся 29 марта, рассказывает репортаж нашего внештатного фотокорреспондента Юлии Шулус: