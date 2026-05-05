Ватикан: разоружение – единственный путь к прочной безопасности

Постоянная миссия Святейшего Престола при ООН выступила на XI Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Форум проходит с 27 апреля по 22 мая в Нью-Йорке (США).

Святейший Престол призвал все государства, ещё не присоединившиеся к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), сделать этот шаг: договор открывает путь к полной ликвидации ядерного оружия, а к справедливому, прочному и безопасному миру ведёт именно разоружение.

В центре международной дискуссии, подчёркивается в заявлении, должны оставаться катастрофические гуманитарные и экологические последствия применения ядерного оружия; его разрушительное воздействие выходит за пределы государственных границ и затрагивает будущие поколения. В эпоху растущей напряжённости в сфере международной безопасности необходимо задуматься об условиях для прочного мира на земле. Его стабильной и долговременной базой не может служить модель безопасности, основанная на страхе, угрозе применения силы и сохранении взаимной уязвимости.

Святейший Престол указал на тревожные тенденции последних лет: возвращение ядерной риторики, расширение и модернизацию ядерных арсеналов, развитие доктрин сдерживания, которое рискует понизить порог применения ядерного оружия. Дополнительную обеспокоенность вызывает эрозия соглашений в области контроля над вооружениями и разоружения, которые долгое время способствовали стабильности, прозрачности и доверию. Полная ликвидация ядерного оружия, подчёркивается в заявлении, – не отдалённая цель, а ответственность, требующая конкретных шагов, заслуживающих доверия.

Особую тревогу вызывает быстрое внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект, в ядерные системы. Постоянная миссия Святейшего Престола вновь заявила о необходимости продвигать меры по снижению ядерных рисков и деэскалации, ограничивать роль ядерного оружия в доктринах безопасности, а также укреплять прозрачность и каналы коммуникации между государствами.



Источник: русская служба Vatican News