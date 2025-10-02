В Ватикане прошёл показ фильма «Дети Газы. На волнах свободы»

25 сентября в Ватиканской фильмотеке состоялся показ фильма Лориса Лаи «Дети Газы. На волнах свободы» (How Kids Roll) с участием юных актеров, исполнивших главные роли. Музыку к фильму написал лауреат премии «Оскар» Никола Пьовани.

Кинофильм, снятый по мотивам одноименного романа Николетты Бортолотти, рассказывает историю двух мальчиков — Махмуда из Газы и Алона из израильского поселения. Действие разворачивается во времена второй интифады в 2003 году. Главных героев объединяет увлечение сёрфингом, что позволяет найти точку соприкосновения в атмосфере ненависти, в какой они вынуждены жить. На фоне непрекращающихся убийств и насилия именно дети учат взрослых ценностям жизни и надежды.

В центре киноленты – детский взгляд. Отношения между Израилем и Палестиной никогда не были беспроблемными, пояснил режиссер Лорис Лаи, и в этой обстановке дети становятся теми, кто указывают на «третий путь».

Режиссер фильма Лорис Лаи вместе с двумя главными героями

Израильский мальчик спрашивает у отца, когда всё закончится, и отец отвечает: «Наверное, когда не будет больше их и не будет больше нас». В этот момент мальчик задается вопросом, почему нельзя выбрать третий путь – путь совместного жительства людей.

Дружба, о которой повествует сюжет, становится реальной не только на экране: юные актеры, хотя и не сразу, тоже сблизились, причем до такой степени, что им было тяжело изображать ненависть в одном из эпизодов. Об этом актеры – Михаэль Фридель и Маруан Хамдам – рассказали на презентации фильма в Ватиканской фильмотеке. Чтобы хорошо прочувствовать роль, они должны были «на самом деле испытать те же эмоции». Но в целом опыт сотрудничества был позитивным: «Каждый момент был прекрасным, но если бы нужно было выбрать один из них, я бы назвал тот, когда мы вместе занимались серфингом и были на одной волне в Кабо-Верде», — говорит Маруан. Не обошлось без трудностей: «Мы должны были передавать различные эмоции, большую озлобленность и большую грусть, — рассказывает Маруан. – Текст был ужасно длинным, а английский мне не родной. Но в конце концов у нас все получилось, и мы гордимся тем, что сделали». «Я бы хотел, чтобы все люди могли быть счастливыми всегда, если это вообще возможно», — сказал Михаэль, и Маруан добавил: «Я тоже на это надеюсь».

Съемочная группа вместе с Паоло Руффини (крайний справа)

Вступительное слово перед показом произнес префект Департамента коммуникации Св. Престола Паоло Руффини:

«На войне страдают все. Да, в конце есть победитель, но что значит победитель? Как можно выиграть мир? Как можно продолжать надеяться на мир? Возможно ли по-прежнему питать любовь друг к другу, верить в третью возможность на фоне идеи, будто единственная альтернатива – между собственной смертью и смертью другого?». Префект убежден, что сегодня мы должны вернуть себе чистый взгляд ребенка и молиться, каждый согласно своей вере, о «прекращении иллюзии войны и о возвращении духа мира».



Источник: русская служба Vatican News