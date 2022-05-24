В Томске прошла встреча молодых католиков (+ ФОТО)

С 7 по 9 мая 2022 года в приходе Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария проходила встреча молодежи под девизом «Слушай, Израиль…». В состоявшемся мини-форуме приняли участие делегаты из Новосибирска, Кемерова, Томска, причем среди них были также студенты-иностранцы. Мы предлагаем вниманию наших читателей рассказы некоторых участников, которые поделились своими впечатлениями об этих трёх насыщенных днях на официальном сайте томской католической общины.

«Сначала было знакомство, а затем — введение в тему, которое сделала сестра Полина Зоммер, SJE.

В субботу, 7 мая, прошёл мастер-класс «Введение в диалог» от движения «Супружеские встречи». Багинские Марк и Алина и Рыбацкие Андрей и Анжела провели встречу, во время которой рассказали о правилах внутрисемейного диалога и о своём жизненном опыте. Во время встречи было время и на размышление, и на ответы на вопросы, и на возможность поделиться некоторыми мыслями.

В ходе всей встречи ребята много думали и размышляли о том, есть ли в них желание слушать Бога. Где они могут Его слышать, что мешает слышать Его голос.

В воскресенье отец Войтех Зиолек, SJ, провёл конференцию на эту тему «Где мы можем слышать Бога». После этого была экскурсия в синагогу и православный храм. Помимо этого было много прогулок по городу и других возможностей побыть в хорошей компании на свежем воздухе.

В понедельник, 9 мая, состоялась Синодальная встреча молодёжи, на которой говорилось о том, как молодёжь видит свою Церковь, а особенно свои приходы. Отвечали на вопросы, какие ребята видят в себе дары, что мешает им проявлять эти дары в Церкви? Они очень активно работали в группе, а затем подводили итоги. Как оказалось, самые главные препятствия – это лень, нехватка времени и мотивации.

Затем была игра на знание катехизиса Католической Церкви. Было очень весело и оживлённо, не обошлось и без дискуссий по поводу вариантов ответов на некоторые вопросы. Вывод — нужно обновить своё знание Катехизиса.

В заключение был пикник, а вечером – общение, в ходе которого каждый поделился своими впечатлениями о проведённом времени».

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«Встреча прошла очень ярко и красочно. Самый важный момент — что все молились, и мне это понравилось. Был незабываемый опыт общения с иностранцами. Хоть мы такие разные, но нас объединяет наша вера. Очень понравились экскурсии в православный храм и синагогу, где мы узнали много нового и интересного. Например, раввин наконец-то объяснил, почему все думают, что евреи жадные на деньги, но на самом деле это не так. В общем и целом встреча прошла ‘на ура’!»

Сергей Жих

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«Встреча молодежи «Слушай, Израиль» оставила в моем сердце приятный след. Супружеские пары провели нам мастер-класс, с помощью которого у нас сложилось представление о диалоге. Опытные люди на личных примерах объяснили структуру диалога, его ценность и особенности. Отец Войтех направил нас на то, чтобы мы умели слышать Бога и осознавать важность общения с Ним. Посещение православной церкви и синагоги произвели лично для меня огромное впечатление, появились ответы на многие вопросы и восхищение культурой. Дни вместе с молодежью с разных городов еще раз подтвердили, что каждый уникален. Все мы такие разные, но нас объединяет любовь к Богу и ближнему. Это скрасило серые будни и позволило внимательнее относиться к тому, что Бог хочет мне сказать».

Мария Веригина

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«Я благодарна Богу за случившуюся встречу молодежи в Томске. На протяжении трех дней я была в тесном общении с Богом, благодаря ежедневным мессам, общим молитвам, адорации, духовным размышлениям в группах. Организованные встречи с католическими семьями, разговоры о правильном построении диалога, возможность подумать и выговориться о разных ситуациях и историях, в которых ты испытывал затруднения – всё это мне особенно показалось важным и как никогда актуальным ввиду событий в личной жизни. Такая майская встреча вовремя появилась на горизонте, когда мне было так необходимо восстановить хороший лад общения с Богом.

Конечно, также такие выездные дни помогают отвлечься от повседневной суеты и отдохнуть душой в теплой католической общине. Для меня это время стало приятным поводом общения с молодыми людьми из разных городов Преображенской епархии. У меня очень отозвалось в сердце мое времяпровождение за интеллектуальными и спортивными играми с ребятами, расширение моего культурного и духовного кругозора походами в православную церковь и синагогу. Такие экскурсии были для меня очень полезными и интересными. Как человек верующий, как историк, как гость в новом городе, я испытала колоссальную радость! И, конечно, томская община меня покорила своим духом единства и любви.

Спасибо всем тем, кто стал организатором этой замечательной молодежной встречи!»

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«Одним из ключевых слов синодального пути – общение. В первую очередь нами принималось во внимание развитие коммуникации между католиками внутри отдельно взятого прихода, епархии и католической общины России в целом. Одним из самых частых замечаний была потребность в более активной позиции католиков, активном участии в жизни католической общины. Конечно, это предполагает простую идею — начинать изменения с себя, со своего подхода к общению между друзьями и знакомыми католиками, личными и коллективными размышлениями о желании духовного общения друг с другом.

Каким образом можно развивать коммуникацию между католиками и не католиками? Во-первых, это организация приходских встреч детей, подростков старших и младших, молодежи, семейных пар и взрослых католиков как отдельными группами, разделенными по возрасту, так и совместными собраниями, где старшие и опытные верующие могут делиться своими свидетельствами с младшими и неофитами, а вторые в свою очередь тоже смогут рассказывать о переживаниях, мыслях с позиции свежего взгляда. Обмен жизненным и религиозным опытом, мы считаем, важен.

Во-вторых, было обращено внимание на создание комфортной и поистине христианской среды, где каждый католик бы стремился к личному общению с Духом Святым и, ощущая Дух Господень, мог чувствовать себя «свободным» в евангельском смысле. В таком благодатном состоянии, нам кажется, необходимым находить пути переосмысления Слова Божьего, Его голоса. Для этого важно, слышать и слушать проповеди священников, лекции богословов и образованных спикеров, организовывать встречи с интересными личностями в религиозной сфере. Такие мысли наводят на важность доступности книг и интернет-ресурсов на разных языках. Хорошо, если бы стало больше переводов литературы и видеороликов на русский язык. Для этого нужны специалисты – лингвисты и переводчики – католики. Свободный в христианском смысле человеке – это творческий и талантливый человек. Мы, молодые люди, испытываем жажду в реализации своих профессиональных умений также и на благо Церкви. Помимо важности христианских переводчиков, наши наблюдения привели нас к необходимости видеть в повседневной жизни плоды трудов христианских музыкантов, которые могут разбавить традиционные песни прославления Бога новыми мотивами. На это особо обратили внимание молодые католики, приехавшие в Россию из Африки. Они считают, что разнообразить католическую русскую культуру было бы интересно, если к этому будут открыты поместные церкви. Другие профессии, в которых нуждаются католики – это, например, психологи. Часто, когда верующие сталкиваются с духовными проблемами, они приходят в итоге к психологическим вопросам (иногда психическим заболеваниям), в разрешении которых может помочь не только духовник-священник, но и практикующий католик-психолог.

В-третьих, на встрече были католики-иностранцы, которые тоже видят необходимость уметь вести диалог на разных языках, создавать благоприятную среду для свободного вероисповедования в России.

Также одним из важных аспектов общения, можно назвать, коммуникацию с разными религиозными общинами и особенно христианами. Например, хорошо бы делиться культурными духовным опытом с православными и протестантскими церквями, иметь дружеские отношения с мусульманами, евреями и другими конфессиями.

Заключительной мыслью можно обозначить задачу: не забывать о главном – христианской миссии. Важно, чтобы разнообразие форм общения и участия католиков в жизни, не могло стереть намерения служить Богу и быть верными наставлениям Христа и чуткими, чтобы распознать их. Идея того, что открытость церкви не обозначала бы превращение храма в музей, простое культурное наследие, а наоборот стремилась бы четко провозглашать победу и торжество жизни над смертью и отражать Любовь Бога».