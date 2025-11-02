В столице Сибири помянули всех усопших верных (+ ФОТО)

Как Иисус умер и воскрес, так и усопших Бог через Иисуса приведёт к Нему. И как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. «Я есмь воскресение и жизнь, — говорит Господь. — Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек».

Утром 2 ноября Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт возглавил Святую Мессу в Кафедральном соборе Новосибирска. Вчера Вселенская Церковь почтила славу святых — тех верных, кто уже радуется Царству Небесному. А сегодня мы вспоминаем всех, кто пребывает в чистилище за свои грехи.

Примечательно, что в нынешнем Юбилейном году, посвященном христианской надежде, этот день выпал на воскресенье, когда Церковь вспоминает славную победу Иисуса Христа над смертью. И сегодня у нас прекрасный повод, чтобы задуматься о жизни, задуматься о смерти.

Традиция Церкви, Священное Писание, с одной стороны, подчеркивают хрупкость и преходящий характер человеческой жизни: человек – как трава, утром расцветает, вечером усыхает; дунет ветер, и место его уже не помнит о нем; он – как пар, и быстро улетает… Но одновременно в Священном Писании, в литургической традиции Церкви очень сильно выражен мотив надежды. В префации сегодняшней святой Мессы мы слышим слова: «ибо у верных Твоих, Господи, жизнь преображается, но не отнимается, и когда разрушается это земное жилище, они обретают на небесах жизнь вечную». Жизнь преображается, но не отнимается. Смерть не уничтожает нашу жизнь, но видоизменяет ее. Жизнь продолжается после смерти.

***

В День поминовения всех усопших принято не только совершать Заупокойные Мессы в храмах, но также и молиться в местах захоронений, на кладбищах. Поэтому после Божественной Литургии духовенство и прихожане Кафедрального собора Преображения Господня, к которым присоединились верные других католических общин Новосибирска и все желающие, отправились на католический участок Гусинобродского кладбища столицы Сибири, где викарным епископом Штефаном Липке было также совершено Поминальное богослужение, включавшее особую Процессию за усопших с молитвенными стояниями. А затем все могилы был окроплены святой водой.



Благодарим за предоставленные фото сестру Анастасию Сальникову, SJE: