В Москве прошёл симпозиум, посвященный 60-летию декларации «Nostra Aetate»

24 октября здании курии Архиепархии Божией Матери Римско-католической Церкви состоялся симпозиум, посвященный 60-летию обнародования декларации Второго Ватиканского Собора «Nostra Aetate», в котором приняли участие представители различных религиозных деноминаций и дипломатического корпуса.

Среди почетных гостей симпозиума – представители Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Армянской Апостольской Церкви, Московского объединения церквей евангельских христиан баптистов, Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), Евро-Азиатского дивизиона (отделения) Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Ассирийской Церкви Востока в Москве, Духовного управления мусульман Российской Федерации и Духовного собрания мусульман России (ДСМР), а также Центрального духовного управления буддистов.

Открывая встречу, Архиепископ Павел Пецци сказал: «Уважаемые представители религиозных, государственных и общественных организаций и властей. Уважаемые представители дипломатического корпуса, гости и друзья! Приветствую всех вас на симпозиуме, посвященном 60-летию Соборной Декларации «Nostra Aetate» о взаимоотношениях между Католической Церковью и нехристианскими религиями. Комментируя этот документ, великий богослов Вальтер Каспер отметил, что диалог — это следствие, которое с учетом всех возможных расхождений ставит задачей достижение примирения, взаимопонимания, дружеского общения. Хочу сказать, что шаг за шагом в течение этих лет мы в России стараемся сеять семена этого понимания и сегодня уже собираем плоды, которые еще небольшие, но только лишь потому, что растущий лес производит меньше шума, чем одно падающее дерево. Поэтому в это непростое время для всех религий и народов, и не только в России, мы продолжаем диалог, не теряя надежды и зная, что Господь умеет писать прямо, даже по непрямым линиям».

С первым докладом выступил Апостольский нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни Д’Аниелло. Он подробно рассмотрел историю развития межрелигиозного диалога, начатого декларацией «Nostra Aetate», документа, появившегося в сложный исторический период, когда «человечеству были свойственны разделения и подозрительность, идеологические и религиозные противоречия». Эта декларация, «несмотря на свою краткость, оказала глубокое влияние на жизнь Католической Церкви и ее отношения с другими религиями», особенно в тех моментах, которые касались выстраивания диалога с не христианскими религиями.

Как отметил нунций со ссылкой на энциклику Папы Франциска «Все мы братья», русский перевод которой был подготовлен Духовным управлением мусульман Российской Федерации и опубликован издательством «Медина» совместно с Международным мусульманским форумом: «Я отдаю себе отчет, что эта энциклика не является документом, который исключительно и специально касается межрелигиозных отношений и диалога, но верю, что в ней мы можем найти различные моменты, важные для наших сегодняшних размышлений. Прежде всего, я имею в виду восьмую главу энциклики, где говорится, что лидеры разных религиозных традиций, возглавляемых ими общин, могут, следуя по путям межрелигиозного диалога, воистину способствовать тому, чтобы в обществах, в которых они живут, вносился значительный вклад во всемирное братство».

Завершая свое выступление, Архиепископ Джованни еще раз подчеркнул, что «Святой Престол верит, что межрелигиозный диалог, понимаемый как динамический процесс встреч, выслушивания и дискуссий между людьми, принадлежащими к разным религиозным традициям, должен основываться на искреннем и глубоком сознании способности и необходимости выстраивать подлинные отношения, нацеленные на создание мест и пространств понимания, уважения и конкретного сотрудничества. <…> Только от нас зависит преобразовывать слова в жизнь и способствовать братству, разрушая возможные барьеры и строя все новые мосты, которые позволяют нам встречаться, узнавать друг друга, любить и вместе идти».

Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве свящ. Кирилл Горбунов посвятил свой доклад рассказу о документе и о людях, которые оказались причастными к его созданию. Напомнив «о его личностном, человеческом содержании», он отметил, что «документ «Nostra Aetate», самый короткий текст Второго Ватиканского Собора, однако, имел одну из самых сложных историй создания».

И действительно, на фоне 16 документов Собора – это 4четыре великих догматических Конституции, девять декретов, три декларации – эта декларация об отношении Церкви к нехристианским религиям может показаться чем-то очень незначительным. Это самый короткий документ, в нем – всего 41 предложение на латыни, 5 пунктов. Это меньше 1,1% от всех текстов Собора.

«Когда сегодня мы читаем слова декларации о том, что религии стремятся разными способами прийти на помощь беспокойному человеческому сердцу, и что Католическая Церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях, эти слова, такие важные, могут показаться нам самоочевидными, само собой разумеющимися», – сказал отец Кирилл. – «Но за ними стоит долгая и бурная история мыслей, встреч, отношений, в том числе выходящих далеко за пределы самого Собора. <…> За этой декларацией последовало много других важнейших шагов, исторических встреч и высказываний, о которых упомянул Апостольский нунций в своем слове, но важно подчеркнуть, что без этого начала, без этого фундамента, все они были бы невозможны».

Третий доклад доктора теологии, первого заместителя Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамира-хазрата Мухетдинова был посвящен выстраиванию отношений и развитию диалога между Католической Церковью и мусульманами.

«Я всегда с любовью и трепетом вспоминаю мою встречу в Ватикане с покойным кардиналом Жаном-Луи Тораном в 2017 году», – сказал в начале своего выступления Дамир-хазрат Мухетдинов. – «Он на тот момент мне, как старший брат, преподнес хороший урок. Без излишнего назидания сказал фразу: «Мой брат, чтобы заниматься диалогом, нужно быть, прежде всего, самому человеком диалога». Насколько это глубокие слова! Потому что мы проводим много конференций, много мероприятий, но если ты не человек диалога по своей природе и сущности, то в принципе ты не в состоянии выстроить диалог ни с самим собой, ни с теми, кто рядом с тобой».

Как отметил докладчик, «Собор призывает всех предать забвению прошлое и искренне стремиться к взаимопониманию, а также совместно оберегать и поддерживать ради всех людей социальную справедливость, нравственные ценности, мир и свободу. Действительно, это великие, потрясающие слова, и мы видим, как Римско-католическая Церковь с момента принятия «Nostra Aetate» в течение 60 лет системно прорабатывает вопросы межрелигиозного диалога. Это не только многочисленные встречи, это не только проведенные совместные мероприятия, но и, самое главное, теоретическое осмысление сущности диалога».

Примером такого диалога, по словам Дамира-хазрата Мухетдинова, является его встреча с Папой Римским Франциском в Астане в 2022 году, о которой он свидетельствует: «После пленарной части его потрясающего выступления на астанинском форуме, мы сказали: «Папа Франциск, давайте поднимем наши руки и помолимся за мир во всем мире». И Папа Франциск, как мусульмане, поднял руки и прочитал вместе с муфтием Гайнутдином молитву «о Боже, Ты – Мир и от Тебя – мир» на арабском языке. На следующее утро, начиная от главы Казахстана, премьер-министра и всей прессы, задавали один вопрос: «А правда, что Папа Франциск вместе с муфтием прочитал молитву?». Да, это правда. Это вроде бы простой пример, но он показывает масштаб, глубину человека. Что молитва, на каком бы языке она ни звучала, вместе с мусульманским братом, если она исходит от сердца, она непременно будет услышана Богом».

Подводя итог и завершая симпозиум, Архиепископ Павел сказал: «Как было сказано в выступлениях, Католических Церковь этим документом признает, что есть капельки истины во всех религиях, во всех людях. И это есть тот принцип единства в его многообразии. Потому что, если у нас один Отец, то почему мы все не можем быть братьями? Это и есть принцип документа «Nostra Aetate». Церковь этим документом приняла решение стать на службу этому вселенскому братству. Она не претендует возглавлять это братство. Она лишь хочет быть на службе у этого всемирного братства, осознавая, что эти, хотя частичные, отражения истины являются также отражением людей. И как раз эта взаимная любовь позволяет побеждать любой партикуляризм. То, что Папа назвал дипломатией сердца, это как раз та способность позволять каждому сохранить свою идентичность. И правда, что истинный диалог не заключается в том, чтобы умалять идентичность другого. Наоборот, истинный диалог помогает каждому человеку вырастать, расцветать полностью. Вот причина, почему диалог созидает мосты, а не стены. И думаю, что это главная миссия, как было сказано, строить, развивать, иметь мужество, искренность. Признать себя братьями, сынами Одного Единого Бога и таким образом распространять то братство, в котором, на самом деле, все нуждаются».



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве