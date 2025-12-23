В Москве прошла межприходская Рождественская ярмарка

В воскресенье 21 декабря представители московских приходов и общин приняли участие в межприходской Рождественской ярмарке, организованной сотрудниками пресс-службы Кафедрального собора и Молодежным Центром Архиепархии.

Главной особенностью этой ярмарки стал ее формат, который не только впервые объединил разные приходы и общины, представившие свои стенды с рождественской атрибутикой, традиционным глинтвейном и горячим шоколадом, рождественским штруделем и пирогами, но и сама программа ярмарки была очень разнообразной и многоплановой. Посетители могли написать рождественские пожелания участникам приходского сочельника, который по традиции пройдет в канун Рождества, своими руками создать рождественскую открытку и смастерить украшение для елки – Вифлеемскую звезду, узнать об истории Кафедрального собора и традициях празднования Рождества, поучаствовать в квизе и получить памятные подарки.

Теплую и уютную атмосферу праздника создавали рождественские мелодии и дружеское общение гостей и организаторов ярмарки с настоятелем прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии о. Дмитрием Новоселецким.

Организаторы рассказали о том, как родился такой формат: «В преддверии Рождества по традиции в каждом приходе проходят ярмарки, но не все могут посетить каждую из них. Вот так родилась идея проведения одной общей межприходской ярмарки, где разные приходы и общины смогли бы представить свои стенды. При этом мы ставили перед собой целью также познакомить наших посетителей не только с традиционными украшениями, которые чаще всего можно приобрести на ярмарках, но и сделать их своими руками, рассказать о традициях празднования Рождества и о нашем соборе. Нам хотелось сделать ярмарку более креативной, с разнообразной развлекательной программой. И мы постарались воплотить нашу идею в жизнь».

Посетителям ярмарки понравился такой формат: «Нам с сыном очень понравилась идея оставить свои пожелания тем, кто придет на приходской сочельник. И, как оказалось, это не так просто, не хотелось писать что-то слишком обычное и пришлось немного «поломать» голову, как это сделать коротко и от всего сердца».

Были среди гостей и те, кто впервые попал в собор, благодаря этой ярмарке: «Мы живем недалеко от собора, но впервые пришли сюда и сразу попали на экскурсию. Мы даже не думали, что у этого храма такая богатая и интересная история. Большое спасибо организаторам».

Средства, полученные от проведения ярмарки, будут направлены на благотворительные цели, но она принесла и другие, нематериальные плоды: праздничное настроение, знакомство с неизвестными ранее историческими фактами и традициями, а главное – общение, созидающее единство.



Текст и фото Ольги Дубягиной

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве