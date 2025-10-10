В колониях и тюрьмах России введены должности штатных священников

В России начал работу институт помощников начальников исправительных учреждений (ИУ) по работе с верующими, сообщили «Коммерсанту» в Синодальном отделе Русской Православной Церкви по тюремному служению. Сейчас в РФ порядка 700 ИУ, на первом этапе планируется ввести в штат новых помощников в 97 из них.

С 1 января 2024 года, напомним, были введены должности помощников начальников СИЗО по работе с верующими. Аналогичная должность теперь введена в тюрьмах и колониях. Инициатива принадлежит Минюсту, предложение было поддержано Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Синодальным отделом по тюремному служению и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Введение должности не потребовало бюджетных затрат, а было осуществлено за счет перераспределения уже имеющихся во ФСИН должностей, отметили в РПЦ. «Сейчас территориальными органами ФСИН совместно с епархиями РПЦ активно проводится работа по комплектованию новых должностей, – сообщили в Синодальном отделе.— В ближайшее время штатные тюремные капелланы приступят к исполнению своих служебных обязанностей».

«Нововведение позволит на регулярной основе окормлять самые сложные категории осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, а также вести духовно-просветительскую работу с сотрудниками пенитенциарного ведомства, специфика деятельности которых связана с постоянным риском для жизни», – рассказала «Коммерсанту» руководитель пресс-службы Синодального отдела РПЦ Светлана Гамершмидт.

«Уже действующие институты помощников начальников территориальных органов ФСИН по организации работы с верующими и помощников начальников СИЗО по работе с верующими показали высокую эффективность,— говорит председатель Синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский. – Введение новой штатной должности, которую будут замещать священнослужители традиционных для России религиозных организаций, будет открывать для них возможность более плодотворной деятельности по оказанию духовной помощи как несовершеннолетним, отбывающим наказание в виде лишения свободы, так и лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления». Церковь, по его словам, никогда не считала преступников неисправимыми.

Сейчас более 1,1 тыс. священнослужителей РПЦ окормляют места лишения свободы, около 280 из них служат в учреждениях уголовно-исполнительной системы на штатной основе. «Духовенство играет огромную роль в профилактике проявлений экстремизма, суицидального и деструктивного поведения среди людей, находящихся в заключении,— сказал отец Кирилл. – Священники не только совершают богослужения в тюремных храмах, но и проводят индивидуальные и коллективные беседы, помогают осужденным обрести веру в Бога, прийти к покаянию и изменить свою жизнь».



(Фото: Татьяна Фалина / www.foma.ru)