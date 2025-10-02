В Италии день памяти св. Франциска станет национальным праздником

Отныне в Италии дата 4 октября — день литургической памяти её небесного покровителя святого Франциска Ассизского — станет государственным праздником: закон, одобренный на днях, вступит в силу со следующего года.

Президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи выступил с заявлением, выразив радость по этому случаю и подчеркнув, что это решение правительства «даст возможность вновь открыть личность небесного покровителя Италии, глубоко повлиявшего на самобытность нашей страны».

Введение национального праздника святого Франциска особенно важно в наши дни, раздираемые конфликтами и международной напряженностью.

«Святой Франциск, среди главных целей которого было возвещение мира, напоминает, что возможен братский и безоружный мир, где есть место для каждого, начиная с самых слабых и хрупких. Его жизнь и его дела могу пробудить политическую любовь и любовь к Творению, дабы общее благо преобладало над спекулятивной логикой и над логикой сильнейшего, над частными интересами и поляризацией», — пишет Маттео Дзуппи.

Сила веры святого Франциска Ассизского «сделала лучше историю людей у нас в Италии и во всем мире», — утверждает иерарх. Праздник Ассизского святого – это выражение «веры в диалог со всеми, веры в то, что мир начинается, когда мы видим в другом человеке брата».

«Франциск Ассизский и сегодня побуждает нас быть настоящими христианами на дорогах мира!» — завершает свое послание глава итальянского епископата.



Источник: русская служба Vatican News