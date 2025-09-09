В Эстонии выпустили почтовую марку с портретом блаженного архиепископа Эдуарда Профитлиха

Эстонская почтовая служба Omniva выпустила редкую почтовую марку в ознаменование беатификации архиепископа Римско-Католической Церкви Эстонии Эдуарда Профитлиха, сообщает «Благовест-инфо».

Эдуард Профитлих был провозглашен блаженным в минувшую субботу во время торжественной мессы на площади Свободы в Таллине. Таким образом Эстония обрела своего первого мученика. Это была первая беатификация во всей Северной Европе с XVI века.

Как отмечают эстонские СМИ, после Св. Мессы состоялась презентация марки во дворе в кафедрального собора святых Апостолов Петра и Павла.

Марка разработана художниками Рихо Луузе и Сергеем Мининым. Памятная марка стоит 7,70 евро и подходит для отправки заказных писем. Тираж редкой марки составляет всего 5000 экземпляров, и она предназначена, главным образом, для филателистов.

Эдуард Профитлих прибыл в Эстонию из Германии в 1930 году. Он выучил эстонский язык, подал заявление на получение гражданства и в 1936 году стал первым католическим архиепископом в Эстонии после Реформации.

После присоединения Эстонии к СССР у Профитлиха была возможность покинуть страну, но он решил остаться рядом со своей паствой. Это решение стоило ему жизни – Профитлих принял мученическую смерть в Кировской тюрьме 22 февраля 1942 года.

По словам руководителя филателистического агентства Omniva Ханнеса Нагеля, справедливо, что столь значимое событие в истории Эстонии увековечено на национальной почтовой марке.