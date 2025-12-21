Умерла Наталия Рахманова — первая переводчица книги «Хоббит» на русский язык

Филолог из Санкт-Петербурга Наталия Рахманова умерла в возрасте 95 лет. Она известна как переводчица первого издания повести Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или туда и обратно» на русский язык. О кончине филолога в социальных сетях сообщил её сын Алексей Гордин.

Наталия Рахманова родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде в семье писателя Леонида Рахманова. В детстве она изучала французский, в школе — немецкий, а в университете — английский язык. Окончив английское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета в 1953 году, она начала заниматься переводами литературных произведений.

Одной из главных работ Наталии Леонидовны Рахмановой стал первый опубликованный на русском языке перевод повести «Хоббит, или Туда и обратно», выпущенный издательством «Детская литература» в 1976 году с иллюстрациями Михаила Беломлинского.

Это издание сильно повлияло на восприятие творчества британского автора в России. Рахманова подчеркивала, что избегала русификации, чтобы сохранить атмосферу оригинала.

«Английский «Хоббит» попал мне в руки в 1972 году. Дал его мне почитать наш друг, известный русский прозаик, живущий с 78-го года в США, ныне владелец маленького русского издательства Hermitage, Игорь Ефимов <…> Я прочла и влюбилась», ― рассказывала Наталия Леонидовна «Российской газете».

«Я не читала тогда трилогии, поэтому переводила сказку, не думая ни о Беовульфе, ни о «холодной войне» и вполне могла пропустить «запад» и «восток» как особо значащие, причем пропустить по каким-то своим лексическим причинам. Издательство тоже восприняло (в моем переводе) «Хоббита» как сказку о борьбе Добра и Зла», — вспоминала Рахманова о своей работе.

Кроме того она переводила произведения Айзека Азимова, Грэма Грина, Джона Голсуорси, Агаты Кристи, Герберта Уэллса и других писателей.