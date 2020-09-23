Умер переводчик «Улисса», философ и богослов Сергей Хоружий

Ушел из жизни Сергей Хоружий – физик-теоретик, математик, философ, богослов и переводчик.

Хоружему было 78 лет. Он известен переводом на русский язык произведений Джеймса Джойса, в том числе романа «Улисс», а также философскими и богословскими исследованиями аскетической практики исихазма и рядом трудов по теологии.

Сергей Сергеевич Хоружий родился 5 октября 1941 года в городе Скопин Рязанской области. В 1964 году он окончил физический факультет МГУ, в 1967 году — аспирантуру Математического института имени В.А. Стеклова.

В 1993 году стал действительным членом РАЕН, также был профессором философии Института философии РАН, профессором кафедры сравнительных исследований религиозных традиций при ЮНЕСКО. В 2005 году он основал и возглавил Институт синергийной антропологии.

Сергей Хоружий был весьма разносторонней личностью. Он был доктором физико-математических наук, а также профессором философии. Также он изучал христианское мистическое мировоззрение и занимался глубокими исследованиями древних религиозных практик — в центре его научных интересов находились история русской религиозной философии, особое внимание ученый уделял древней аскетической восточно-христианской практики исихазма («непрестанной молитве», «умному деланию»). Результатами его работы в этой области стали книги «Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении» (1991), «После перерыва. Пути русской философии» (1994), «Феноменология аскезы» (1998), «Миросозерцание Флоренского» (1999), «Опыты из русской духовной традиции» (2005) и др. Являлся редактором изданий трудов философов Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Льва Карсавина.

В общей сложности опубликовал 10 книг и более 150 статей по философии и теологии, две книги и около 70 статей — по физике и математике.

Хоружий также был известен как переводчик и комментатор произведений ирландского писателя Джеймса Джойса (1882-1941). В 1989 году в журнале «Иностранная литература» впервые был напечатан полный перевод романа «Улисс», выполненный Хоружим совместно с Виктором Хинкисом (отдельное издание вышло в 1993 году). Также он перевел роман Джойса «Портрет художника в юности» и сборник его рассказов «Дублинцы».

В 1994 году выпустил книгу «Улисс» в русском зеркале».

В 2003 году в его переводе был издан незаконченный роман Джойса «Герой Стивен».

Помимо английского Сергей Хоружий владел итальянским, немецким и французским языками.

Ученый входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви.