Скончался выдающийся немецкий теолог Адольф Мартин Риттер

Международная ассоциация патристических исследований (International Assosiation of Patristic Studies, AIEP-IAPS) сообщает о смерти профессора Адольфа Мартина Риттера, бывшего президента Ассоциации (1983–1991), который скончался 19 июня 2025 года в возрасте 91 года.

Профессор Риттер был выдающимся немецким теологом и историком Церкви, заслуженным профессором исторической теологии (патристики) Гейдельбергского университета. Его научная деятельность была посвящена изучению древнего и средневекового христианства, восточнохристианской традиции и раннехристианской мысли.

В период своего президентства в Ассоциации профессор Риттер укрепил международное сотрудничество в области патристических исследований и способствовал академическому обмену, преодолевая национальные границы. Его руководство сыграло ключевую роль в развитии миссии AIEP-IAPS и повышении её международного авторитета.

Наследие профессора Риттера включает основополагающие труды о Втором Вселенском Соборе в Константинополе, масштабные исследования об Иоанне Златоусте, а также многочисленные работы по патристике. Профессор Риттер также занимал пост президента Патристической комиссии Немецкой академии наук и был удостоен почётных докторских степеней от румынских университетов в знак признания его вклада в мировую науку.

С библиографией ученого можно ознакомиться по ссылке.

На YouTube-канале AIEP-IAPS также размещено большое видеоинтервью профессора Риттера, где он рассказывает о своей жизни и работе. Данное видео также доступно на платформе Rutube.



Источник: Богослов.Ru