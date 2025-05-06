Скончалась старейшая жительница Земли монахиня Ина Канабарро Лукас

Бразильская католическая монахиня Ина Канабарро Лукас, являвшаяся старейшим человеком в мире, умерла в возрасте 116 лет, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на организацию LongeviQuest, которая занимается проверкой подлинности информации о долгожителях.

«LongeviQuest с грустью сообщает о смерти Ины Канабарро Лукас, старейшего человека в мире, в Порту-Алегри, Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия», – говорится в публикации.

В организации уточнили, что сестра Лукас умерла 30 апреля в возрасте 116 лет и 326 дней.

Ина Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года в Сан-Франсиску-ди-Ассис, Бразилия. Крещение приняла только в 17 лет. Прожив некоторое время в уругвайской столице Монтевидео, с 1930 года преподавала португальский язык и математику в Тижуке близ Рио-де-Жанейро. В 1934 году в возрасте 26 лет она приняла вечные обеты в конгрегации сестер-терезианок. С 1980 года сестра Ина жила в доме своей монашеской общины в Порту-Алегри.

В 2018 году по случаю своего 110-летия она получила поздравительное письмо от Папы Франциска. В 2022 году, несмотря на сделанную прививку от Covid-19, сестра Канабарро заразилась коронавирусом, но смогла победить болезнь.

Когда ее спросили о секрете долголетия, она сказала, что Бог помог ей прожить эти годы: «Он – секрет жизни. Он – секрет всего».

Согласно данным LongeviQuest, титул старейшего человека в мире перешел к 115-летней Этель Кейтерем из Великобритании.