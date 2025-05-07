Швейцарские гвардейцы почтили память павших товарищей

6 мая 2025 года Папская швейцарская гвардия почтила память 147 гвардейцев, героически погибших в 1527 году, защищая Папу Климента VII от войск императора Карла V.

Обычно в этот день новобранцы приносят торжественную присягу на верность Папе, но из-за периода Sede Vacante в Ватикане прошла лишь церемония почтения памяти павших гвардейцев. Мероприятие состоялось утром на парадном дворе казарм Швейцарской гвардии и не было публичным. Гвардейцы возложили венок к памятнику своим павшим товарищам и выслушали речь своего командира полковника Кристофа Графа.

Швейцарская гвардия служит Папе с 1506 года, напоминает Vatican News. Солдаты и офицеры отвечают за личную охрану Святейшего Отца, сопровождают его во время поездок, выполняют контрольные и церемониальные функции на территории Ватикана. В настоящее время в гвардии служат 135 человек.

Самый трагический момент в истории небольшой папской армии произошел 6 мая 1527 года, когда Рим был захвачен и разграблен войсками императора Священной Римской империи Карла V (в основном немецкими ландскнехтами и испанскими солдатами). Защищая Папу Климента VII, в тот день погибли 147 из 189 швейцарских гвардейцев.



(На фото — церемония в честь памяти павших швейцарских гвардейцев)