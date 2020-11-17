«Трудный вопрос» о детской святости

Недавно Церковь причислила к лику блаженных итальянского подростка Карло Акутиса, умершего в возрасте 15 лет в 2006 году. На каком основании детей причисляют к лику святых, ведь до определенного возраста они не могут делать осознанный выбор? Отвечает журналист Vatican News Ольга Сакун.

В самом деле, даже для допущения к некоторым Таинствам необходимо достичь надлежащего возраста. Так, например, в традиции Западной Церкви пастыри рекомендуют ожидать, пока ребенку исполнится семь, а то и десять лет, чтобы допустить его к Первому Причастию; а Миропомазание совершается над подростками не моложе тринадцати лет. Да и возраст Первой Исповеди, первого Таинства Примирения, который предполагает, что ребенок в состоянии сознавать содеянное им как грех, тоже варьируется в разных традициях от семи до десяти лет. Разумеется, Божественная благодать не ограничивается возрастными рамками. Неслучайно в некоторых традициях младенцев причащают с момента Крещения. Точно также обстоит дело и со святостью. Безусловно, рай наполнен маленькими святыми, в том числе и мучениками – жертвами насилия, жертвами болезни.

Здесь же мы поведем речь о признанной святости, т.е. о тех случаях, когда Церковь прославляет детей, предлагая их в качестве примера для подражания всем христианам, в том числе и взрослым. В Евангелии Иисус говорит: «Если не станете как дети, не войдете в Царство Небесное». В каком же возрасте ребенок в состоянии понять, что такое христианская добродетель и выбрать эту добродетель вплоть до героизма? Эта тема постоянно присутствует в церковных дебатах, тем более, что для канонизации маленьких святых не существует специальных канонических правил. Поэтому в 1981 г. по этому поводу высказалась Конгрегация по прославлению святых, установив, что ребенок в состоянии осознанно отвечать на Божественную благодать, начиная с возраста семи лет. Разумеется, это решение было принято не на пустом месте: те же доводы приводились и в полемике относительно причащения детей.

Поскольку древний процесс канонизации был очень строг относительно проверки намерений, нужно было распознать, до какой степени воля к добродетели может наличествовать в младенцах. Ведь когда речь заходит о детях, нередко напрашивается мнение, что они сами по себе спонтанны и действую в простоте, что, быть может, исключает наличие воли, основоположной для признания героической добродетели. Точно такие же сомнения могут возникнуть и при мысли о детях-мучениках. В католических Святцах есть множество детей-мучеников, причем, если не считать Вифлеемских Младенцев, то самому младшему из тех, чей возраст известен, два года. Это блаженный Андрей Окснер из Ринна, претерпевший мученичество в середине XV века. Богословы были вынуждены признать, что дети иногда проявляют поразительную осознанность и способность выбирать. Это объясняется необычайным действием благодати, помогающей переносить такие ситуации, как гонение и смерть. Таким образом и детские поступки могут выходить за пределы способностей и разумения, свойственных возрасту.

Разумеется, когда речь идет о канонизации детей, требуется особая осторожность, поскольку святость ребенка нельзя истолковывать как святость взрослого человека. В таких процессах необходимо понять, почему ребенок повел себя так, а не иначе, почему поступил не так, как поступает обычно большинство его сверстников. В любом случае учитывается, что ребенок живет своей верой именно как ребенок, в соответствии со своим возрастом. Святые дети никоим образом не должны считаться некими «святыми взрослыми в миниатюре». Так чему же можно научиться у святых детей?

Прежде всего, твердой вере, которая не знает сомнений, не мечется во множестве замечаний и рассуждений. Дети учат нас доверию, энтузиазму, способности улавливать помимо слов то, что у человека на сердце. Бывший глава Конгрегации по прославлению святых кардинал Анджело Амато два года назад опубликовал свое исследование о святых и блаженных детях, прославленных, начиная с 1588 г. В частности, он отмечает, что культ святой Агнессы, которая в Святцах присутствует в списке детей до тринадцати лет, говорит о чрезвычайной актуальности свидетельства юных подвижников и мучеников. И в наши дни были причислены к лику святых мучеников невинные дети, убитые из ненависти к вере. Так 1 октября 2000 г. в группу новопрославленных китайских мучеников вошли и трое детей от семи до одиннадцати лет: Павел Лан Фу, Андрей Ван Тяньцин и Мария Чжэн Сюй.

Помимо мучеников Церковь почитает также исповедников, т.е. тех, кто героически прожили свою жизнь в соответствии с Евангелием и претерпели при этом своего рода «бескровное мученичество». К ним относятся, например, тринадцатилетняя Имельда Ломбертини, беатифицированная в 1824 г., а также Франсишку и Жасинта из Фатимы, которым было соответственно одиннадцать и десять лет. Они были канонизированы в 2017 г. Поясняя эту последнюю канонизацию, кардинал Амато пишет: «Их святость, проявленная в детстве, основана не только на том, что они видели Пресвятую Деву, но и на поистине героическом свидетельстве добродетелей веры, надежды и любви».

Совсем недавно мы сообщали о завершении епархиальной стадии беатификации сорока восьми иракских мучеников, погибших в результате теракта в Багдаде 31 октября 2010 г. В Декларацию о мученичестве включены целые семьи, в том числе четверо детей, которые фигурируют в документе отдельно. Старшая из погибших в тот день детей – одиннадцатилетняя Кристин Бильтубия. Когда девочка принимала свое Первое Причастие, она сказала матери: «Мне очень нравится этот храм, и я хотела бы в нем умереть». Так и случилось: именно здесь Кристин приняла свой венец мученичества. Трехлетний Адам Адай Араб во время захвата церкви не кричал и не плакал – он только повторял: «Хватит, прекратите». В ответ на эти слова один из боевиков выстрелил в мальчика. В перечне мучеников упомянут также трехмесячный Сандро Жан аль Саур, принявший Крещение за две недели до смерти. Террористы не пожалели его, расстреляв младенца вместе с матерью. В Декларацию включен и неродившийся ребенок одной из мучениц, получивший, по словам постулатора, «крещение кровью». Как пояснил постулатор, отец Эскаланте, с которым мы беседовали на эту непростую тему, прославление нерожденного ребенка не является беспрецедентным в Католической Церкви.

В настоящее время на римской стадии находится процесс беатификации польской семьи Ульма. В перечень слуг Божиих включены семеро детей Юзефа и Виктории Ульма – согласно формулировке «в силу веры родителей». Младший из детей еще оставался в материнской утробе, когда в 1944 г. эта спасавшая евреев семья претерпела мученичество от рук нацистов.



Расшифровка аудиозаписи — «Сибирская католическая газета»