В Ассизи отслужили св. Мессу, на которой был беатифицирован представитель поколения миллениалов Карло Акутис (ФОТО)

В Ассизи отслужили св. Мессу, на которой был беатифицирован представитель поколения миллениалов Карло Акутис (ФОТО)

Октябрь 10, 2020

Сегодня в причислен к лику блаженных итальянский подросток , умерший в возрасте 15 лет в 2006 году. 

Святая беатификационная транслировалась в прямом эфире. Прославление представителя поколения миллениалов проходило в святилище Отречения святого Франциска от земных благ, где мощи Карло Акутиса покоились с апреля 2019 года.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна