В Ассизи отслужили св. Мессу, на которой был беатифицирован представитель поколения миллениалов Карло Акутис (ФОТО)

Сегодня в Ассизи причислен к лику блаженных итальянский подросток Карло Акутис, умерший в возрасте 15 лет в 2006 году.

Святая беатификационная Месса транслировалась в прямом эфире. Прославление представителя поколения миллениалов проходило в святилище Отречения святого Франциска от земных благ, где мощи Карло Акутиса покоились с апреля 2019 года.