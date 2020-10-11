Апостол Евхаристии Карло Акутис (рассказ и фильм о юном подвижнике)

Вчера в Ассизи был причислен к лику блаженных итальянский подросток Карло Акутис, умерший в возрасте 15 лет в 2006 году. Беатификационная Месса транслировалась в прямом эфире — она прошла в святилище Отречения святого Франциска от земных благ, где мощи Карло Акутиса покоятся с апреля 2019 года.

В связи с этим событием «Мастерская коммуникации» в сотрудничестве с платформой VatiVision выпустила четырехсерийный фильм об этом юном подвижнике – «Отныне назовём его блаженным». Он основан на аудио- и видеозаписях семьи Карло Акутиса, а также на свидетельствах, в том числе постулатора процесса Николы Гори и настоятеля миланского прихода Санта-Мария-Сегрета монсеньора Джанфранко Помы.

В первой части мини-сериала рассказывается о том, как в самые ранние годы сердце мальчика воспламенилось любовью к Евхаристии. Он ведет совершенно обычную для ребенка жизнь – ходит в школу, играет, он отнюдь не похож на «святошу», — и при этом его особенно притягивает Иисус в Евхаристии. Первое Причастие Карло принял в возрасте семи лет, что для Италии исключение, — для этого было получено специальное разрешение от церковных властей. С того момента ежедневное причащение становится для мальчика неотъемлемой частью повседневной жизни. Когда учеба не позволяла ходить на Мессу каждый день, Карло практиковал духовное причащение.

Еще одна духовная практика, которая постоянно сопровождала Карло Акутиса, — это Святой Розарий. Своей маме мальчик говорил, что Богородица – это единственная женщина в его жизни. Ему же принадлежат и слова: «Розарий – это самая короткая лестница в небеса».

Уже в 14 лет Карло решает быть катехизатором в миланском приходе Санта-Мария-Сегрета и ведет подготовку ребят к Миропомазанию.

Главным аспектом духовности новоблаженного можно назвать нерушимую веру в присутствие Иисуса в евхаристической частице. Эта вера побудила его распространять с помощью Интернета «источник благодати, который перестали использовать», как говорил сам Карло Акутис. Подросток передавал любовь к Евхаристии через свои способности в области информатики, и его можно назвать первым прославленным Церковью подвижником «цифрового поколения». Он создал международную онлайн-выставку, посвященную признанным Церковью евхаристическим чудесам. Карло был свидетелем и апостолом Евхаристии, поскольку любовь к ней преображалась в конкретные поступки для нуждающихся, для бедных и бездомных, живших в его районе. Мальчик относил им еду и отдавал деньги, которые получал на карманные расходы.

«Евхаристия – это моя автотрасса к небесам», — утверждал Карло Акутис. В мини-сериале звучат и другие его фразы, ставшие крылатыми, например: «Все рождаются оригиналами, но многие умирают как ксерокопии».

Важную роль в жизни новоблаженного играло и Таинство Примирения. «Почему, — говорил он, — люди так заботятся о красоте своего тела, а красота души их не волнует?». «Единственное, чего нужно бояться, — это грех», — повторял подросток.

Даже свою скорую смерть от лейкемии, которая наступила 12 октября 2006 года в Монце, он считал даром от Бога и жертвовал свои страдания за Папу и за Церковь.

Гробница блаж. Карла Акутиса, Ассизи

Новопрославленный подвижник оставил после себя мощное послание сверстникам: о том, что в нравственных принципах не может быть полумер и компромиссов, что нужно быть внимательными и не позволять коммерческим, общественным и политическим интересам управлять собой как марионеткой. Тем, кто разочарован жизнью, наполнен страхом, кто страдает, одинок и всеми оставлен, Карло Акутис указывает на Евхаристию, предлагая принять в свою жизнь Иисуса Христа и Его Евангелие.

Карло можно назвать апостолом во всех сферах прожитой им жизни, жизни обыкновенного подростка: апостолом в семье, в школе, в спорте, на досуге, в путешествиях и в играх. Блаженный Карло Акутис — это подлинный свидетель истинности притчи о виноградной лозе: он всегда старался питаться живительным соком Господа Иисуса, чтобы приносить обильные плоды.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News