Италия: в рамках процесса беатификации эксгумировано тело подростка, скончавшегося в 2006 году

Тело досточтимого Карло Акутиса – итальянского подростка, скончавшегося 12 лет назад, – были эксгумированы на прошлой неделе в соответствии с положениями канонического права Католической Церкви. Освидетельстование останков нужно для продвижения процесса беатификации Акутиса, который за свою короткую жизнь удивлял многих глубокой верой и благочестием.

«23 января останки досточтимого Карло Акутиса были эксгумированы и временно перевезены в подобающее место в ожидании их перенесения в святилище Отречения в Ассизи, запланированное на 5-6 апреля», – заявил Никола Гори, постулатор в деле прославления Акустиса.

Гори также предостерег от поспешных заявлений о том, что останки юноши был найден нетленными. «Какое-либо суждение о сохранности тела было бы преждевеременным, поскольку в настоящее время проводятся медицинское обследования останков», – сказал он.

Никола Гори выступил с этим заявлением после того как вице-постулатор процесса, бразильский священник Марселу Тенориу, написал на своей странице в «Фейсбуке», что тело Карло Акутиса было найдено нетленным. Впоследствии он удалил эту публикацию, разместив более сдержанный комментарий: «Тело находится в хорошей сохранности».

«Тело представляется неповрежденным, но чудо это или нет, должны определить эксперты», — добавил священник. Он также пояснил, что Ватикан временно назначил его вице-постулатором по той причине, что в бразильской епархии, где он служит, появилась информация о чуде, совершенном по молитвам к Карло Акутису. Как только церковный суд расследует эту информацию, о. Тенориу перестанет быть вице-постулатором.

Карло Акутис родился 3 мая 1991 года в Лондоне в итальянской семье. Вскоре семья вернулась в Милан. С детских лет Карло отличался глубокой верой в Бога: он ежедневно посещал мессы, часто молился по розарию и каждую неделю исповедовался.

Мальчик хорошо разбирался в компьютерных технологиях и разработал сайт, посвященный чудесам, связанным с Евхаристией. Этот сайт лег в основу международной выставки «Евхаристические чудеса мира», посвященной этой теме.

Акутис скончался от лейкемии в Монце, что под Миланом, 12 октября 2006 года. Ему было всего 15 лет. В июле 2018 года ватиканская конгрегация канонизации святых признала его героические добродетели – с этих пор его стали официально именовать «досточтимым».

Следующим шагом на пути церковного прославления итальянского подростка должна стать его беатификация – причисление к лику блаженных. Поскольку Карло не был мучеником, для этого нужно доказательство чуда, совершенного по молитвам к нему. Если будет засвидетельствовано второе чудо, это откроет путь к канонизации.

Эксгумация является обычным этапом процесса прославления – часто она совершается до беатификации. Для ее совершения необходимо согласие гражданских властей и родственников почившего. При эксгумации должны присутствовать свидетели и медицинские эксперты.

Хотя нетленность останков – в том числе частичная – может считаться знаком святости усопшего, Церковь признает, что разложению могли препятствовать и естественные причины. Таким образом, факт нетленности тела сам по себе не является достаточным основанием для прославления – прежде всего, в Ватикане исследуют образ жизни кандидата в святые.

В биографии Карло Акутиса отмечается: «Это был современный подросток, похожий на многих других. Он усердно учился, общался с друзьями, любил компьютеры. Но в то же время он был большим другом Иисуса Христа, он ежедневно причащался и уповал на Деву Марию. Умирая от лейкемии в возврате 15-ти лет, он посвятил свою жизнь Папе и Церкви».

Широкую известность получили слова Карло Акутиса: «Всегда быть рядом с Иисусом – вот мой жизненный план. Я рад умереть, потому что я прожил свою жизнь, не потратив ни минуты на то, что не понравилось бы Богу».

«Наша цель – не конечное, а бесконечное, — говорил Карло. – Бесконечное – наш родной дом. Нас всегда ждут на Небесах».



Источник: Благовест-инфо