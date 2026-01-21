Треть католических священников Англии – женатые: они перешли в католичество из англиканства

Треть католического духовенства Англии составляют сегодня женатые священники. Речь идет о бывших англиканских священниках, перешедших в Католическую Церковь, пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на Cath.ch.

В период с 1992 по 2024 год в Католической Церкви Англии и Уэльса было рукоположено 522 бывших англиканских священника, что составляет 35% от общего числа хиротоний. Об этом говорится в отчете, опубликованном в ноябре 2025 года Обществом св. Варнавы и Католическим университетом св. Марии в Твикенхеме.

В 2011 году Папа Бенедикт XVI создал Персональный ординариат Богоматери Уолсингемской – особую структуру для приема англиканских священников и мирян, желающих перейти в католичество. Большинство священников, оставивших англиканство, женаты и имеют детей. Вступив в общение с Римом, они остались верны ряду традиций Англиканской Церкви: например, богослужение совершается ad orientem – лицом на восток и на староанглийском языке. Бывшему англиканскому духовенству позволено принять сан в Католической Церкви после двух лет дополнительной подготовки, оставаясь при этом в браке.

За последние годы в Англии было отмечено два пика обращений в католичество: первый в 1994 году, после того, как англиканский генеральный синод разрешил рукоположение женщин, второй – в 2010–2011 годах, после визита Бенедикта XVI в Великобританию и создания Уолсингемского ординариата.

Сегодня в ряде регионов Англии бывшие англикане даже составляют большинство католического клира. Переходы из англиканства в католичество не прекращаются. С 2015 года бывшие англикане ежегодно составляют в среднем 20% от общего числа рукоположенных в священники.

В то же время, часть англиканских священников, симпатизирующих Католической Церкви, не спешат перейти в ее клир. Причина в том, что Церковь Англии является частью государственного истеблишмента со всеми вытекающими привилегиями. Переходя в католичество, англиканский священник лишается церковного жилья, зарплаты и пенсии. Поэтому, чтобы решить свои материальные проблемы, некоторым из обратившихся приходится брать дополнительную работу.



(На фото — Месса в Вестминстерском соборе)