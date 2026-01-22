Святейший Отец ещё раз призвал к молитве о христианском единстве

В конце общей аудиенции, состоявшейся 21 января 2026 года в зале Павла VI в Ватикане, Папа Римский пожелал, чтобы христиане отошли от разногласий и создали прочные узы единства.

Святейший Отец упомянул Неделю молитв о единстве христиан, которая проходит с 18 по 25 января 2026 года под девизом: «Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания» (Еф 4, 4).

«Давайте попросим Господа излить дар Своего Духа на все Церкви, рассеянные по всему миру, чтобы благодаря Ему христиане смогли избежать разделений и укрепить узы единства», — призвал Лев XIV.

Обращаясь к паломникам из немецкоязычных стран, Папа напомнил, что Иисус Христос молился о единстве своих учеников накануне предстоящих Ему Страстей. «В эту особую неделю давайте помолимся вместе с Ним, чтобы все Его ученики пришли к единству, чтобы мир уверовал в Него и в Его Откровение».



По материалам Vatican News