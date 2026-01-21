«Христос – посредник и полнота Божественного Откровения». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 21 января 2026 года

На общей аудиенции 21 января Папа Лев XIV предложил взглянуть на Христа не как на «канал передачи» интеллектуальных концепций, а увидеть Его человечность, через которую Бог Отец являет Себя Своим чадам.

Обращаясь к паломникам в Зале Павла VI, Святейший Отец сказал:

Мы продолжаем катехизические наставления, посвящённые догматической конституции Второго Ватиканского собора Dei Verbum о Божественном Откровении. Мы видели, что Бог открывает Себя в диалоге завета, в котором Он обращается к нам как к друзьям. Таким образом, речь идёт о познании, основанном на взаимоотношениях, которое не только передает идеи, но и разделяет историю и призывает к взаимному общению.

Исполнение этого откровения происходит во встрече, имеющей исторический и личный характер: в ней Сам Бог приходит и дарует Себя нам, и мы познаём себя в нашей глубочайшей истине. Именно это произошло в Иисусе Христе. В документе говорится: «Глубокая истина и о Боге, и о спасении человека сияет нам через это Откровение во Христе, Который одновременно и Посредник, и Полнота всего Откровения» (DV, 2).

Иисус открывает Отца, вовлекая нас в Свои отношения с Ним. В Сыне, посланном Богом Отцом, «люди <…> имеют во Святом Духе доступ к Отцу и становятся причастниками Божественного естества» (там же). Так мы приходим к полноте познания Бога, входя в отношения Сына с Его Отцом деянием Святого Духа. Это подтверждает, например, евангелист Лука, повествуя о молитве ликования Господа: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. И, обратившись к ученикам, сказал: всё предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Лк 10,21-22).

Благодаря Иисусу мы познаём Бога так, как Он Сам познаёт нас (ср. Гал 4,9; 1 Кор 13,13). Действительно, во Христе Бог явил Себя нам и одновременно открыл нам наше подлинное естество детей, созданных по образу Слова. Это «Предвечное Слово просвещает всех людей» (DV, 4), открывая их истину во взгляде Отца: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф 6,4.6.8), – говорит Иисус и добавляет, что «Отец знает наши нужды» (см. Мф 6,32). В Иисусе Христе мы познаём истину Бога Отца и открываем, что мы познаны Им как дети в Сыне, призванные к тому же предназначению полноты жизни. Святой Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, … дабы нам получить усыновление. А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, Отче!”» (Гал 4,4-6).

Наконец, Иисус Христос является откровением Отца через Свою человечность. Именно потому, что Он – воплощенное Слово, обитающее среди людей, Иисус открывает Бога в Своей истинной и целостной человеческой природе: «Поэтому, – говорит собор, – Он, видя Которого, всякий видит и Отца (ср. Ин 14,9), всем Своим присутствием и явлением, словами и делами, знамениями и чудесами, особенно же Своею смертью и славным воскресением из мёртвых и, наконец, ниспосланием Духа Истины завершает Откровение во всей полноте и подтверждает его Божественным свидетельством» (DV,4). Чтобы познать Бога во Христе, мы должны принять Его человечность во всей её целостности: Божья истина не открывается полностью там, где что-то отнимается у человеческой природы, так же как целостность человеческой природы Иисуса не умаляет полноты Божественного дара. Именно всецелая человечность Иисуса возвещает истину об Отце (ср. Ин 1,18).

Нас спасают и призывают не только смерть и воскресение Иисуса, но Сам Он – Господь, Который воплощается, рождается, исцеляет, учит, страдает, умирает, воскресает и пребывает среди нас. Поэтому, чтобы почтить величие Воплощения, недостаточно считать Иисуса лишь каналом передачи интеллектуальных истин. Если Иисус обладает реальным телом, то передача Божьей истины осуществляется в этом теле, Его собственным способом восприятия и переживания реальности, Его способом существования и действия в мире. Сам Иисус приглашает нас разделить Его взгляд на реальность: «Взгляните на птиц небесных, – говорит Он, – они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф 6,26).

Братья и сёстры, следуя до конца путём Иисуса, мы приходим к уверенности, что ничто не может отлучить нас от Божьей любви: «Если Бог за нас, – пишет святой Павел, – кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, … как с Ним не дарует нам и всего? (Рим 8,31-32). Благодаря Иисусу христианин познаёт Бога Отца и с упованием предаёт себя Ему.



Источник: русская служба Vatican News