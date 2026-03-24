Св. Франциск объединяет мир: 370 тысяч паломников побывало в Ассизи

Более 370 000 верующих посетили Ассизи, чтобы поклониться мощам святого Франциска, создав уникальную атмосферу молитвы и мира по случаю 800-летия со дня его смерти (Transitus), сообщает Vatican News.

За последние четыре недели этот итальянский город стал духовным центром мира. Сотни тысяч людей приезжали сюда, к прозрачному гробу с мощами святого Франциска, чтобы ощутить живое присутствие «бедняка из Ассизи» через прикосновение к истории.

Община Братьев меньших конвентуальных, организовавшее это масштабное выставление святыни, подвело итоги события, что превзошло все ожидания.

Настоятель монастыря о. Марко Марони OFM подчеркнул на пресс-конференции 22 марта 2026 года, что паломники, прибывшие из разных уголков мира, образовали настоящую «молитвенную общину». По его словам, для верующих эти «хрупкие кости — знак жизни, вдохновленной Св. Духом, которая и сегодня приносит плоды». Даже для самих монахов масштаб и глубина народного почитания стали приятным открытием.

Организаторы уделили особое внимание поведению паломников. Представитель монастыря Джулио Чезарео отметил, что его поразило не столько количество посетителей (370 тысяч), сколько их внутреннее состояние – молчание, терпеливость и сосредоточенность. Вместо того чтобы привычно снимать всё на камеры мобильных телефонов, люди стремились к настоящему внутреннему диалогу со святым.

Статистика свидетельствует о высокой литургической активности: более 100 000 человек приняли участие в 170 богослужениях, проведенных в верхнем алтаре базилики. Кроме того, событие вызвало значительный международный резонанс, привлекая внимание более 300 журналистов со всего мира.

Кульминацией торжеств стала Святая Месса, которую возглавил президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Мария Дзуппи. Важно отметить, что духовный импульс совпал с государственным признанием: еще в 2025 году итальянский парламент восстановил статус государственного праздника для дня памяти святого Франциска, подчеркнув его роль как небесного покровителя страны.