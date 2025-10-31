Суд в штате Массачусетс (США) запретил установку статуй святых на государственном здании

Суд в американском штате Массачусетс запретил установку скульптур святых на государственном здании по иску воинствующих атеистов, усмотревших в статуях нарушение конституционного принципа об отделении Церкви от государства, пишет «Седмица» со ссылкой на CNA.

Суд первой инстанции штата Массачусетс (США) издал постановление о запрете установки статуй двух католических святых на новом здании служб общественной безопасности в городе Куинси (пригороде Бостона). Юристы ответчика планируют подать апелляцию, а конечное решение суда высшей инстанции должно стать прецедентом и предопределить дальнейший подход штата в вечном споре о разделении церкви и государства.

Бронзовые статуи Святого Архангела Михаила и святого Флориана, каждая высотой в три метра и общей стоимостью 850 тысяч долларов, уже подготовили для установки на фасаде нового здания, однако теперь строителям придется ожидать решения вышестоящего суда. Статуи заказаны мэрией для украшения фасада нового служебного здания стоимостью 175 миллионов долларов, в котором будут располагаться штабы городской полиции и администрации пожарной службы. Мэр города Томас Кох, практикующий католик, говорит, что заказал образы святого Архангела Михаила как глубоко почитаемого покровителя полицейских, и святого Флориана как покровителя пожарных, а вовсе не для того, чтобы «пропагандировать религию».

Однако суд постановил, что статуи являются по сути своей символами католической духовности, а потому не допустимы на светском государственном здании. «Суд признал обоснованными доводы истцов о том, что означенные статуи несут послание, подразумевающее превосходство одной религии над другими, – указывает окружной суда Норфолка Уильям Салливан в 26-страничном вердикте суда от 14 октября. – Суд считает, что изваяния несомненно изображают двух католических святых и, особенно если рассматривать их общий посыл, явно славят католические верования».

Иск против установки статуй подали 15 жителей города, интересы которых в суде представлял Американский союз защиты гражданских свобод штата Массачусетс. Исковое заявление по делу было подано 27 мая в Верховный суд округа Норфолк в Дедхэме на основании Конституции штата Массачусетс, а не Конституции США, хотя они во многом взаимосвязаны. Суд счел обоснованными доводы истцов и поддержал их вывод о том, что «любой объективный наблюдатель воспринимает эти статуи на фасаде здания служб общественной безопасности как в первую очередь несущие идеи католицизма и христианства в целом, и, таким образом, являющие собой отчетливое религиозное послание».

Рейчел Дэвидсон, штатный адвокат ACLU штата Массачусетс, которая отстаивала интересы истцов по этому делу в ходе продолжительного судебного заседания 19 сентября, высоко оценила это решение суда. «Это постановление подтверждает основополагающий принцип, согласно которому наше государство не может отдавать предпочтение одной религии перед другими, как и любым религиозным убеждениям перед нерелигиозными, – пишет Дэвидсон. – Мы благодарны суду за признание прямого вреда, который может нанести установка этих статуй, и за защиту права жителей Куинси на надлежащее отделение церкви от государства, как того требует Конституция штата Массачусетс».

Мэр заявил, что город подает апелляцию на это решение суда. «Мы выбрали статуи святого Архангела Михаила и святого Флориана как почитаемых в народе хранителей самоотверженных служителей правопорядка и безопасности граждан Куинси, а не для пропаганды какой-либо религии, – пишет Кох в статье для издания National Catholic Register. – Их образы давно стали признанными символами мужества и самопожертвования в полицейских и пожарных сообществах всего мира. Мы подаем апелляцию на это решение, чтобы наш город мог продолжать славить и вдохновлять на исполнение служебного долга мужчин и женщин, которые всех нас защищают».

В 1979 году Верховный суд штата Массачусетс при рассмотрении аналогичного дела о разделении церкви и государства применил так называемый «лимонный тест», рекомендованный Верховным судом США в 1971 году. Его суть в том, чтобы дать ответы по трем ключевым пунктам: (1) имеет ли закон, касающийся религии, «светскую законодательную цель», (2) состоит ли суть спорного деяния в том, «чтобы… способствовать продвижению религии и/или подавлять ее», и (3) не способствует ли спорное деяние «чрезмерному сближению религии и государства». Верховный суд штата позднее добавил еще и четвертый пункт «лимонного теста»: «имеет ли спорное деяние политический потенциал, способствующий расколу общества».

Однако Верховный суд США в июне 2022 года пренебрег «лимонным тестом» в деле «Кеннеди против школьного округа Бремертон». В том деле истец оспаривал конституционную правомерность молитв юных футболистов перед матчами под руководством футбольного тренера средней школы в штате Вашингтон. Если Верховный суд штата Массачусетс, который является высшим органом толкования законов штата, примет к рассмотрению спор о статуях города Куинси, это будет первый случай, когда суд высшей инстанции рассмотрит подобный спор по существу после решения Верховного суда США по делу Кеннеди.