Старейший кардинал Католической Церкви празднует 100-летие

Старейший кардинал, бывший дипломат Святейшего Престола Анджело Ачерби отметил своё 100-летие. Он стал четвёртым кардиналом в истории Церкви, достигшим этого возраста, сообщает Vatican News.

Кардинал-итальянец Анджело Ачерби, который который встретил свой сотый день рождения 23 сентября 2025 года, был включен в коллегию кардиналов в октябре 2024 года решением Папы Франциска в знак признания его жизненных заслуг.

Анджело Ачерби родился 23 сентября 1925 года в Сеста-Годано, деревне на северо-западе Италии (провинция Лигурия).

27 марта 1948 года он был рукоположен в священники и инкардинирован в епархию Ла Специя — Луниана.

Его дипломатическая карьера началась в 1954 году, когда он поступил в Папскую церковную академию.

22 июня 1974 года Папа Павел VI назначил Ачерби апостольским нунцием в Новой Зеландии. Папа Римский лично хиротонисал его во епископы.

В последующие десятилетия Анджело Ачерби представлял Святейший Престол в различных странах: в Колумбии (1979–1990), в Венгрии (1990–1997), а с 1994 года имел аккредитацию в Молдове. 8 февраля 1997 года он был переведен в нунциатуру в Нидерландах, которую возглавлял до своей отставки 27 февраля 2001 года.

После завершения дипломатической службы монс. Анджело Ачерби продолжил активную деятельность в качестве прелата Мальтийского ордена с 2001 по 2015 год.

Сегодня коллегия кардиналов насчитывает 248 иерархов. 128 из них моложе 80 лет и, следовательно, имеют право участвовать в возможном конклаве.