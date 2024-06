Синодальная Церковь и экклезиология Матфея

Статья показывает, что синодальный процесс, запланированный Папой Франциском, берет начало не только в документах II Ватиканского Собора, таких как Lumen gentium или Gaudium et spes, но и глубоко укоренен в Евангелии от Матфея, где важную роль играет тема экклезиологии. В статье исследованы созвучия между нынешним синодальным процессом и экклезиологической практикой в Евангелии от Матфея, применительно к инклюзивности и разнообразию. Автор — Мэтью Бомки SJ — аспирант по библейским исследованиям в Эдинбургском университете.

Дух синодального процесса

Синод о синодальности, то есть трехгодичный процесс молитвы, слушания и диалога, запущенный Папой Франциском в октябре 2021 года с целью начертать маршрут для нашей эпохи постмодерна, прошел через важный этап: XVIАссамблею Синода епископов в Риме (4–29 октября 2023 г.). По мнению Папы Франциска, «путь синодальности — это именно тот путь, какого Бог ожидает от Церкви в третьем тысячелетии»[1]. Движение идет в духе «аджорнаменто» — обновления Церкви, начатого II Ватиканским Собором (Ecclesia semper reformanda). В центр экклезиологической мысли вернулась Церковь как народ Божий: народ, идущий в общении, с осознанием совместной ответственности и участия в миссии. Столь масштабная цель требует ответа на вопросы: какой смысл в XXI веке принадлежать к этой общине, именуемой Церковью? Есть ли в ней место для всех? Церковь — в самом деле «наседка», собирающая «цыплят» под крылья (ср. Мф 23, 37), невзирая на различия между ними?



Отзвуки октябрьского Синода 2023 года

В последние два года подготовка к Синоду о синодальности привлекала много внимания внутри и вне Католической Церкви. Несмотря на контрастные чувства и недостаток энтузиазма в некоторых кругах, большинство из тех, кто принял участие в Ассамблее в октябре 2023 года, пережили утешительный опыт, в подтверждение тому, что главное действующее лицо Синода — Святой Дух, как всегда подчеркивает Папа Франциск.

Хотя не все прошло идеально, почти единодушно участники утверждают, что имели возможность выразить то, что у них на сердце, в синодальном духе, разговаривая в том числе с теми, с кем не согласны, и слушая их. Можно сказать, что некоторые, войдя в зал заседаний «синодальными скептиками», вышли из него «синодальными оптимистами». Они сидели за одним столом и беседовали с другими мужчинами и женщинами, желающими и ищущими того, чего Бог хочет для Церкви в нашу эпоху, критикуемую многочисленными голосами.

В этой статье мы хотим показать, что такой образ действий не только одобрен документами II Ватиканского Собора, такими как Lumen gentium и Gaudium et spes, но что эта экклезиологическая практика инклюзивности и разнообразия глубоко укоренена в Евангелии от Матфея. Подобное утверждение должно трансформироваться в намерение, поскольку Писание — это «душа священного богословия», как сказано в Dei Verbum (№ 24). Итак, мы намереваемся продемонстрировать, что синодальная практика — не новое изобретение, в чем некоторые церковные круги хотят убедить общественность. Напротив, Синод — это способ быть Церковью, восходящий к ее истокам (ср. Иерусалимский Собор, Деян 15). Поскольку тему экклезиологии можно считать «центральной заботой Евангелия от Матфея»[2], каким образом Матфеева экклезиология поможет нам внести ясность в нынешние споры о синодальности?



Экклезиологическая практика в Евангелии от Матфея и синодальный процесс

Согласно библеисту Полу Фостеру, хотя Матфеева община зародилась внутри иудаизма, очевидно, что «во время составления Евангелия община находилась вне границ своего изначального locus operandi (место действия)»[3]. Иными словами, после разрушения храма в 70 году н. э., когда Матфей писал свое Евангелие, «образовалась большая трещина между Матфеевыми общинами и синагогами, откуда происходило изначальное ядро последователей Иисуса, окружавших евангелиста»[4]. Матфей — грекоязычный еврей-христианин, он пишет для общины, в чьем составе растет число бывших язычников. Евангелист хочет подчеркнуть «как преемственность между религией Ветхого Завета и общиной Иисуса Мессии, так и разрыв между этой общиной и нынешней жизнью Израиля, который в целом не признал в Иисусе своего Мессию»[5]. Растущий приток язычников в Матфееву общину, несомненно, порождал и внутренние конфликты, и разногласия с членами соседних синагог (ср. Мф 23). Присоединение неевреев привело к некоторому сопротивлению со стороны обращенных евреев, так что в этой общине вопрос принадлежности стал предметом пастырской заботы. Матфей, когда приходит время разбираться с этим разладом в общине, выказывает немалую пастырскую мудрость, заметную в текстах его Евангелия.

Озадачивающий отрывок, где сказано, что пшеница и сорная трава должны расти вместе, созвучен нынешней теме синодальности, поскольку здесь подмечен и предъявлен церковный дух инклюзивности и разнообразия. Хозяин поля запрещает рабам выдернуть сорную траву из среды пшеницы: «Он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф 13, 29–30).

Этот текст — срез ситуации, в которой находится община Матфея, состоящая из людей разного происхождения. Она представляет собой то, что ученые назвали «смешанным составом», «corpus mixtum» — община, где грешники и люди добродетельные живут вместе[6]. Отсюда следует, что члены Церкви должны научиться жить, не проводя категорических границ между праведным и неправедным. Провести такие границы — прерогатива Бога на последнем суде, когда сорная трава будет отделена от пшеницы. Итак, принцип «оставьте расти вместе то и другое» должен привносить синодальную ноту в любую пастырскую деятельность.

Могут возразить, что притча о пшенице и плевелах относится к миру (ср. Мф 13, 38), а не к Церкви как институту. И все же, если притчи в Мф 13 говорят о Царстве Божием, в таком случае община последователей Христа есть проявление Царства Небесного в мире. Иными словами, Церковь, как учреждение учеников Иисуса в мире, — это путь, каким Царство Божие действует на Земле. Суть притчи в том, «что такое разделение принадлежит только к последнему суду, и не должно предваряться сортировкой раньше времени»[7]. Церкви нужно придерживаться этого взгляда, поскольку ее миссия — быть домом для всех, грешных и праведных. А разделять предоставим Богу, последнему Судье. Согласно Матфею, этот момент настанет только с концом света, с парусией — когда Иисус придет в конце времен (ср. Мф 25).

Приказ хозяина поля: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы» — в синодальном процессе претворяется в пастырский императив. Этот библейский подход может вызвать трудности у тех «синодальных скептиков», которые выставляют свою праведность как знамя. По их мнению, она должна быть критерием для исключения из Церкви тех, кого они считают грешниками.

Но из Евангелия от Матфея мы также узнаем, что считать себя праведным — не гарантия спасения («Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного», Мф 7, 21). «В конечном итоге, только Бог знает, кто входит в Его истинный народ, и нам неуместно сомневаться в Нем»[8]. Последний суд в Мф 25, 31–46 — яркий пример. Именно поэтому Папа Франциск заявил: «Кто я, чтобы судить?» — эти слова вызвали изумление и восхищение. Итак, «пока пастырь не соберет свое стадо, никто не может сказать, где тут овцы, а где козы. До тех пор стадо будет пастись вместе»[9]. И еще: в эпизоде, где праведники отклоняют приглашение царя, тот принимает решение собрать «злых и добрых»[10]. И тогда понятно, почему Папа описал Церковь как место для всех, обращаясь к миллиону с половиной участников Всемирного дня молодежи в Португалии. Вот его слова: «И это Церковь, Мать для всех. Место найдется всем». И, чтобы подчеркнуть этот инклюзивный характер церковной миссии, Франциск воскликнул по-испански: «Todos, todos, todos!»[11]



Церковь — община «малых» (Мф 18, 10)

Евангелист Матфей подчеркивает, что Бог Отец, сущий на небесах, не хочет, чтобы погиб хотя бы один из малых сих (ср. Мф 18, 14). Значит ли это, что каждый может вести себя как вздумается в общине или в Церкви? Ничего подобного! В Мф 18, 14–17 ясно сказано: если член Церкви ошибается, надо его поправить. Так должно быть, потому что Церковь как община состоит из «малых»; они «все одинаково уязвимы» и в то же время «взаимно ответственны за духовную поддержку и исправление»[12]. В этой общине «малых» каждый отвечает за духовное благополучие всех остальных членов. Такова ecclesia, где все обретают дом и чувствуют себя дома. Это место, где те, кто признают себя грешниками, идут вместе, взывая к милосердию Божию. С другой стороны, отметим: те, кто категорически отвергает исправление, сами себя исключают из Матфеевой общины. Но последний суд оставлен только Богу.

Итак, на намерении растить вместе пшеницу и плевелы должна основываться любая церковная практика в сложном современном мире. Ошибочно воспринимать Церковь как общину праведников. Она Церковь грешников, за которых Иисус умер на кресте (ср. Мф 26, 28). Она не Церковь клерикальной касты, имеющей право на спасение. Поэтому община Матфея — уменьшенная модель народа Божия, сформированного из иудеев и язычников, которых Иисус пришел спасти. Согласно Карлу Р. Холладею, «этот новый народ состоит из евреев, сохраняющих свою еврейскую идентичность, и язычников, считающих себя потомками того же генеалогического древа: язычников, чьи надежды войти в состав народа Божия коренились в Писании веками»[13]. Здесь слышен отголосок фрагмента из книги Исаии, где Бог ободряет всякое живое создание на Земле обещанием всеобщего спасения, инклюзивного и всеобъемлющего: «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных Израильтян, говорит: к собранным у него Я буду еще собирать других» (Ис 56, 6–8).



«Оставьте расти вместе то и другое до жатвы» (Мф 13, 30a)

В Матфеевой церковной модели пшеница и плевелы растут вместе до конца. Единственный момент, когда погибшие отделяются от спасенных, — последний суд (Мф 13, 40–42). А до той поры всем должно найтись место в Церкви. В этой церковной модели есть место для всех. И это дух нынешнего синодального процесса, церковная практика, благодаря которой все могут молиться вместе, идти вместе и слушать друг друга, обсуждать вместе вызовы, стоящие перед Церковью, и отвечать на них вместе, как народ Божий, никого не выталкивая и не принижая, оставляя всякий суд одному только Богу.

В заключение приведем цитату из Ричарда Франса, где ясно выражена эта мысль: «Матфеевой церковной общиной можно назвать ту, которая признает, что есть два духовных направления: жизнь и смерть, — но не берется объявлять заранее, куда в итоге попадет каждый из ее членов. Она предпочтет ошибиться в сторону инклюзивности, хотя и знает, что „кто не со Мной, тот против Меня”»[14].

В этом духе инклюзивности и разнообразия Матфеева Церковь оставляет пшеницу и сорную траву расти вместе до жатвы (ср. Мф 13, 30a), потому что на последнем суде нас могут ждать сюрпризы (ср. Мф 25, 44–46).

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Франциск, Речь в 50-ю годовщину учреждения Синода епископов, 17 октября 2015 г.

[2] R. France, A pure church? Ecclesiological reflections from the Gospel of Matthew, в Rural Theology 4 (2006/1) 4.

[3] P. Foster, Community, Law and Mission in Matthew’s Gospel, Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, 20.

[4] Там же.

[5] Там же.

[6] Ср. P. Luomanen, Corpus Mixtum — An Appropriate Description of Matthew’s Community? в Journal of Biblical Literature 117 (1998/3) 469–480. Ученый не считает выражение «corpus mixtum» полезной категорией для описания общины Матфея.

[7] R. France, A pure church?…, цит., 5.

[8] Там же, 6.

[9] Там же.

[10] «И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими» (Мф 22, 10).

[11] Франциск, Речь на приветственной церемонии, Лиссабон, 3 августа 2023 г. Ср. А. Спадаро, «Все-все все!». Франциск на Всемирном дне молодежи в Лиссабоне, в Civ. Catt. 2023 III 397–411; Н. Де Лемос Товар, «Все-все-все!». Принятие или релятивизм в Католической Церкви? в Civ. Catt. 2023 IV 276–289.

[12] R. France, A pure church?…, цит., 8.

[13] C. R. Holladay, A Critical Introduction to the New Testament. Interpreting the Message and Meaning of Jesus Christ, Nashville, Abingdon Press, 2005, 149.

[14] R. France, A pure church?…, цит., 9.

Мэтью Бомки SJ

Источник: La Civiltà Cattolica