Роль родителей в распознавании призвания ребёнка

«Обращаюсь к вам, родители. Бог доверил вам задачу вести молодёжь путями святости. Будьте для них примером жертвенной верности Христу. Придавайте им смелости, чтобы они не боялись выйти на глубину, без колебаний отвечая на приглашение Господа. Одних Он призывает к семейной жизни, других — к посвящённой Богу жизни или к священству. Помогите им распознать своё призвание и стать настоящими друзьями Христа и Его учениками!»

(Святой Иоанн Павел II. Послание, 2005 г.)

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин 15,16)

Все люди призваны к жизни с Богом, и через Таинство Крещения мы отвечаем на это призвание. Однако, кроме этого Господь наделяет человека и другими призваниями, дарами и задачами, благодаря которым он может более полно реализовать себя и на этом пути достичь спасения, а также помочь в этом другим.

Христианская семья является первой и очень важной средой зарождения призваний. Именно здесь дети познают тайну Бога и человека, а также любовь, которая является фундаментом каждого призвания. Одной из основных задач родителей является помощь ребёнку в распознавании того жизненного призвания, которое приготовил для него Господь. Большинство людей призваны к супружеской и семейной жизни. Однако есть и те, кого Бог избирает для особых отношений с Ним и для Своей миссии. Относительно супружеского призвания большинство не имеет сомнений, тогда как по отношению к посвящённой Богу жизни даже среди христиан можно заметить страх, отрицание, а иногда и неприятие. Часто причиной этого является недостаток доверия Богу или правильного понимания сути такого призвания.

Прежде чем спрашивать, имеет ли ваш ребёнок призвание к посвящённой Богу жизни, необходимо ответить на вопросы:

1. Верите ли вы, что Бог любит вашего ребёнка, даровал ему жизнь и имеет для него прекрасный план спасения?

2. Доверяете ли вы Богу, понимая, что Он также любит вас и что в Его замысле спасения есть ваше будущее и ваша старость?

3. Какова цель жизни вашего ребёнка — исполнить Божью волю, которая приносит человеку подлинное счастье в любой жизненной ситуации, или исполнить только волю родителей, которые по-своему (очень ограниченно) видят, в чём и иногда с кем их ребёнок будет счастлив?

От ответов на эти вопросы зависит, насколько мы будем помогать своим детям распознать и принять призвание, которым одарил их Бог.

Если мы хотим, чтобы наши дети услышали Божий призыв (Божью волю), необходимо, чтобы в их сердце углублялся вопрос: какой замысел любви приготовил для меня Бог?

Создавайте дома «христианскую атмосферу», в которой созревают все призвания.

Прежде всего — это ежедневная жизнь в чистоте сердца, наполненная молитвой, любовью к Богу и ближнему.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Иными словами: счастливы те, кто имеет чистое сердце, потому что они распознают Божью волю для своей жизни и жизни других.

Заботясь о чистоте своего сердца и сердцах детей, следует обратить внимание на следующее:

а) что мы смотрим в нашем доме — какие фильмы, телепередачи, интернет-контент, игры. Есть ли среди них фильмы о святых или о людях, живущих ценностями?

б) что мы слушаем — какие разговоры, тексты, сплетни, музыку; какие журналы, книги, сайты читаем. Слушаем ли мы друг друга? Звучат ли в доме религиозные песни, радио, читается ли Божье Слово?

в) о чём и как мы разговариваем — какие темы поднимаем, какие слова употребляем, благодарим ли и просим ли прощения друг у друга. Запрещено ли в нашем доме осуждение других, непристойные слова и брань? Как часто мы подаём пример взаимной вежливости и проявляем любовь в мелочах?

г) что мы делаем — как практикуем любовь? Заботимся ли друг о друге, служим ли, посещаем ли больных и нуждающихся, помогаем ли в храме, участвуем ли в Святой Литургии, реколлекциях, благотворительных акциях? Говорим ли о нуждах людей вне нашей семьи и вместе ли ищем способы помочь им?

Молитесь с детьми и за детей.

Именно молитва, являющаяся личной встречей с Богом, — важнейшее место распознавания призвания. Задача родителей — научить ребёнка слышать Голос Бога, как услышал его Самуил и ответил: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой!» (1 Цар 3,10). В личной и семейной молитве добавляйте намерение о распознавании призвания для ваших детей, называя их по имени. Будьте внимательны к вдохновениям Святого Духа и знакам, через которые говорит Бог.

Непринуждённо и с уважением говорите о посвящённой Богу жизни между собой и с детьми.

Для этого прежде всего необходимо самому принять возможность того, что Бог может обратиться и к вашему ребёнку со словами: «Следуй за Мной!». Бог не смотрит на статус, происхождение или опыт — Он избирает и призывает, кого хочет. Спрашивая ребёнка, хотел бы он в будущем стать священником или монахиней, не высмеивайте его. С уважением слушайте рассказы детей об их мечтах служить Богу и людям.

Показывайте ребёнку, что каждое призвание от Бога прекрасно, хотя и не лишено трудностей.

Примеры святых и знакомых вам людей разного образа жизни помогают детям увидеть ценность каждого пути и полюбить его. Разговаривайте об их образе жизни, поисках, достижениях и поражениях. Детям нужны авторитеты — люди, вдохновляющие их жить с Богом. Не бойтесь отпускать ребёнка на духовные упражнения или реколлекции, организованные монахинями или священниками — это может помочь в открытии собственного призвания.

Работайте над формированием характера и воли ребёнка, чтобы он имел смелость принимать решения.

Страх перед важными жизненными решениями является одной из серьёзных проблем современной молодёжи: жизнь без брака «на пробу», откладывание рождения детей, неопределённость в профессии, откладывание вступления на путь посвящённой Богу жизни.

Поддержите ребёнка в решении идти путём посвящённой Богу жизни.

Не бойтесь отпустить его, когда он решится сделать первый шаг. Вступая в общину или семинарию, молодой человек ещё будет иметь время (иногда несколько лет), чтобы окончательно распознать своё призвание — в этом ему помогут наставники и община. Если этот первый шаг не будет сделан, он никогда не узнает, его ли это путь. Для ребёнка чрезвычайно важны ваша поддержка и благословение, ведь он идёт распознавать Божью волю, а не свою или родительскую.

Не бойтесь, что ребёнок в будущем может «не справиться» с этим призванием.

Страх перед тем, что мы или наши дети чего-то не выдержим, естественен — как в призвании к священству или посвящённой жизни, так и в супружеском призвании. Однако в последнем случае этот страх обычно не становится препятствием для поддержки детей. Человек по своей природе слаб, поэтому для осуществления призвания Бог через Таинства дарует особую благодать. Верность и стойкость в каждом призвании зависят от того, насколько человек живёт в подлинном единстве с Богом и исполняет Его волю. Поэтому так важно помогать ребёнку постоянно пребывать в близких отношениях со Христом, Который любит, учит, прощает и даёт силы подниматься и идти дальше.

Совместно молитесь за всех призванных и будьте благодарны.

Противником исполнения Божьей воли в жизни человека является сатана, который с начала истории человечества делает всё возможное, чтобы этому помешать. И сегодня каждый из нас нуждается в духовной поддержке для борьбы с искушениями. Когда дети слышат, как мы молимся, закзываем Святую Мессу за людей, уже идущих путём своего призвания (посвящённой жизни, священства или брака), они понимают, что не одиноки. Важно также благодарить Бога за конкретных людей, живущих в верности своему призванию.

«Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лк 10,2).



Автор: д-р Тереза Андрущишина, христианский педагог